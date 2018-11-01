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Сегодня, 12:05

Этномода становится популярной среди молодежи республики


Этномода становится популярной среди молодежи республикиЭтномода становится популярной среди молодежи республики. Среди тех, кто продвигает эту концепцию - дизайнер Баирта Тостаева. И ее стараниями за 20 лет калмыцкие мотивы перекочевали со сцен театров и концертных залов – в гардероб с повседневными нарядами. В эти дни она совместно с ассоциацией женщин Калмыкии проводит новый молодежный фото-проект.

Захватить мир моды, не покоряя подиумы, можно и в Элисте в новом молодежном проекте «Стань моделью Иньглян», который организовала Ассоциация женщин Калмыкии. Это 8 фото-сессий, каждая с определенной тематикой. Нынешняя – посвящена образам в национальном стиле. По мнению Лии Кукаевой, это не так просто. Нужно уметь не только передавать различные эмоции на камеру, но и демонстрировать наряды в этностиле

В отличие от подиумных нарядов, костюмы, сшитые модельером Баиртой Тостаевой, можно носить в повседневной жизни. Женские кафтаны с принтом на тодобичиг и с изображением символики степного региона пользуются популярностью среди калмыцких модниц. Это что-то вроде манишки, которую раньше надевали на бешмет. А вот такой камзол без рукавов, который накидывали поверх приталенного длинного до пят платья с поясом, в старину надевали незамужние девушки. Его шили из разноцветного ситца, шелка яркой окраски или шерсти. Создавать одежду в этностиле помогают и современные калмыцкие художники-модельеры.

Баирта Тостаева стала идейным вдохновителем и создателем творческого проекта «Стань моделью Иньглян». Дизайнер следует тенденциям подиумов планеты, и завоевывает сердца подрастающего поколения. Четвертую по счету коллекцию одежды в национальном стиле из 10 образов, модели из Калмыкии продемонстрировали в Милане в рамках Недели моды.

Нынешний фото-проект стал еще одним прорывом в молодежной среде. Желающих продемонстрировать коллекцию, воспевающую культуру и самобытность калмыцкого народа, предостаточно. Модели от 15 до 19 лет прилагают все усилия, чтобы справиться с заданием конкурса.

В декабре жюри подведет итоги и из десяти участниц выберет одну победительницу. В составе судейского корпуса – сами же фотографы, так что и их работу будут оценивать. В планах Ассоциации женщин Калмыкии - создание новой коллекции стилизованной детской одежды, открытие модельного агентства, мероприятия по популяризации калмыцкой кухни, а также проект по изучению калмыцкого языка. Ну, а финал молодежного фото-проекта «Стань моделью Иньглян» запланирован на середину декабря.



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