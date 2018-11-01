ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:04

В Элисте стали доступны операции по эндопротезированию


В Элисте стали доступны операции по эндопротезированиюСложные операции по эндопротезированию на все группы суставов, которые выполняют в крупных федеральных клиниках, теперь делают и в Элисте. На вооружении хирургов республиканской больницы имени Жемчуева есть целый комплекс высокотехнологичного оборудования. Нашей съемочной группе удалось понаблюдать за работой специалистов.

Врач высшей категории отделения травматологии и ортопЕдии Олег Болдырев работает настолько уверенно, что кажется, сделает все и с закрытыми глазами. Говорит, в этом году это завершающая 36-я по счету высокотехнологичная операция по эндопротезированию коленного сустава. Из собственной практики знает: такие заболевания очень часто становятся приговором для пациента. Операция позволяет восстанавливать деформированный коленный или тазобедренный сустав, заменив разрушенные хрящевые и костные ткани эндопротезом.

Проведение операций по замене пораженных суставов протезами стало возможным благодаря появлению в арсенале медучреждения современного хирургического оборудования. Оно поступило в рамках федеральной программы оказания пациентам высокотехнологичной медицинской помощи. Эндопротезирование выполняется по квотам. Жителям Калмыкии операции проводят бесплатно по полису ОМС. Финансируются они из федерального и республиканского бюджетов.

Эндопротезирование суставов рекомендуется при артрозах и артритах, посттравматических состояниях, ревматизме и болезни Бехтерева. Порой к показаниям относятся и неправильно сросшиеся переломы.

В такой сложнейшей операции как эндопротезирование не последнюю роль играет и оборудование в операционной. Хирурги травматологи и ортопеды используют только высокотехнологичные инструменты.

Возможна как полная замена сустава, так и частичная. Для каждого пациента тип и комплектация подбирается индивидуально.

На 2019 год, по словам специалистов, запланировано более 50-ти подобных операций, из них 25-ть будут сделаны в рамках федеральных квот.



Другие новости по теме:

  • В республиканской больнице была проведена высокотехнологичная операция
  • Бадма Башанкаев провел несколько операций в республиканской больнице
  • Сложные урологические операции теперь делают и в Элисте
  • Метод хирурга Бадмы Башанкаева дарит жизнь пациентам Калмыкии
  • В Республиканской больнице осваивают малоинвазивные методы лечения мочекаменной болезни
  • В эти дни в республике находится известный врач хирург-онколог Бадма Башанкаев
  • В Кетченеровском районе состоялось выездное заседание российского общества хирургов
  • В Элисте прием ведут специалисты из Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии
  • Бадма Башанкаев даст мастер-класс для калмыцких специалистов
  • Новые аппараты для удаления камней появились в Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34