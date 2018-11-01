В Элисте стали доступны операции по эндопротезированию

Сложные операции по эндопротезированию на все группы суставов, которые выполняют в крупных федеральных клиниках, теперь делают и в Элисте. На вооружении хирургов республиканской больницы имени Жемчуева есть целый комплекс высокотехнологичного оборудования. Нашей съемочной группе удалось понаблюдать за работой специалистов.



Врач высшей категории отделения травматологии и ортопЕдии Олег Болдырев работает настолько уверенно, что кажется, сделает все и с закрытыми глазами. Говорит, в этом году это завершающая 36-я по счету высокотехнологичная операция по эндопротезированию коленного сустава. Из собственной практики знает: такие заболевания очень часто становятся приговором для пациента. Операция позволяет восстанавливать деформированный коленный или тазобедренный сустав, заменив разрушенные хрящевые и костные ткани эндопротезом.



Проведение операций по замене пораженных суставов протезами стало возможным благодаря появлению в арсенале медучреждения современного хирургического оборудования. Оно поступило в рамках федеральной программы оказания пациентам высокотехнологичной медицинской помощи. Эндопротезирование выполняется по квотам. Жителям Калмыкии операции проводят бесплатно по полису ОМС. Финансируются они из федерального и республиканского бюджетов.



Эндопротезирование суставов рекомендуется при артрозах и артритах, посттравматических состояниях, ревматизме и болезни Бехтерева. Порой к показаниям относятся и неправильно сросшиеся переломы.



В такой сложнейшей операции как эндопротезирование не последнюю роль играет и оборудование в операционной. Хирурги травматологи и ортопеды используют только высокотехнологичные инструменты.



Возможна как полная замена сустава, так и частичная. Для каждого пациента тип и комплектация подбирается индивидуально.



На 2019 год, по словам специалистов, запланировано более 50-ти подобных операций, из них 25-ть будут сделаны в рамках федеральных квот. Сложные операции по эндопротезированию на все группы суставов, которые выполняют в крупных федеральных клиниках, теперь делают и в Элисте. На вооружении хирургов республиканской больницы имени Жемчуева есть целый комплекс высокотехнологичного оборудования. Нашей съемочной группе удалось понаблюдать за работой специалистов.Врач высшей категории отделения травматологии и ортопЕдии Олег Болдырев работает настолько уверенно, что кажется, сделает все и с закрытыми глазами. Говорит, в этом году это завершающая 36-я по счету высокотехнологичная операция по эндопротезированию коленного сустава. Из собственной практики знает: такие заболевания очень часто становятся приговором для пациента. Операция позволяет восстанавливать деформированный коленный или тазобедренный сустав, заменив разрушенные хрящевые и костные ткани эндопротезом.Проведение операций по замене пораженных суставов протезами стало возможным благодаря появлению в арсенале медучреждения современного хирургического оборудования. Оно поступило в рамках федеральной программы оказания пациентам высокотехнологичной медицинской помощи. Эндопротезирование выполняется по квотам. Жителям Калмыкии операции проводят бесплатно по полису ОМС. Финансируются они из федерального и республиканского бюджетов.Эндопротезирование суставов рекомендуется при артрозах и артритах, посттравматических состояниях, ревматизме и болезни Бехтерева. Порой к показаниям относятся и неправильно сросшиеся переломы.В такой сложнейшей операции как эндопротезирование не последнюю роль играет и оборудование в операционной. Хирурги травматологи и ортопеды используют только высокотехнологичные инструменты.Возможна как полная замена сустава, так и частичная. Для каждого пациента тип и комплектация подбирается индивидуально.На 2019 год, по словам специалистов, запланировано более 50-ти подобных операций, из них 25-ть будут сделаны в рамках федеральных квот.



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