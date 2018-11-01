В Калмыкии с понедельника стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». МВД совместно с органами власти, местного самоуправления, правоохранительными структурами, учреждениями здравоохранения, образования, общественными организациями проведут комплекс мероприятий информационного, оперативно-профилактического и агитационно-пропагандистского характера.



Жители республики смогут позвонить по «горячей линии». Телефон доверия 4-09-64. В Калмыкии с понедельника стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». МВД совместно с органами власти, местного самоуправления, правоохранительными структурами, учреждениями здравоохранения, образования, общественными организациями проведут комплекс мероприятий информационного, оперативно-профилактического и агитационно-пропагандистского характера.Жители республики смогут позвонить по «горячей линии». Телефон доверия 4-09-64.



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