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Сегодня, 12:00

Сотрудничество с Казахстаном


Сотрудничество с КазахстаномАлексей Орлов принимает участие в 15-м Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске, об этом сообщает пресс-служба главы Калмыкии.

Цель форума, который проводится под председательством президентов двух государств, расширение взаимодействия стран в туристической сфере.

Также ожидается, что состоится подписание соглашения между Правительством Калмыкии и Акиматом Атырауской области Казахстана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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