Сотрудничество с Казахстаном

Алексей Орлов принимает участие в 15-м Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске, об этом сообщает пресс-служба главы Калмыкии.



Цель форума, который проводится под председательством президентов двух государств, расширение взаимодействия стран в туристической сфере.



Также ожидается, что состоится подписание соглашения между Правительством Калмыкии и Акиматом Атырауской области Казахстана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Алексей Орлов принимает участие в 15-м Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске, об этом сообщает пресс-служба главы Калмыкии.Цель форума, который проводится под председательством президентов двух государств, расширение взаимодействия стран в туристической сфере.Также ожидается, что состоится подписание соглашения между Правительством Калмыкии и Акиматом Атырауской области Казахстана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.



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