Всем малышам предоставят места в городских детских садах. В этом году в семи дошкольных учреждениях Элисты приступили к возведению пристроек. Пока речь идет только об обеспечении дополнительными помещениями воспитанников до полутора лет. Работы ведутся сразу на нескольких объектах. Финансирование поступает в рамках федеральной программы и из средств регионального бюджета. Кроме того, в столичном управлении образования готовы озвучить планы на 2019 год.



Речь идет о дополнительном помещении в детском саду номер 22. Заведующая Лидия Насунова называет себя главным контролером стройки, стартовавшей в конце октября. Ровно через год объект должны ввести в строй.



Возводится новостройка на месте игровой площадки, практически не функционирующей. Строителям потребовалось время для демонтажа устаревшего оборудования, переноса «коммуникаций», после этого приступили к земляным работам, а через день-два займутся закладкой фундамента. По словам прораба Санала Авадаева, эта самая трудоемкая часть строительных работ.



Новое строение будет представлять собой одноэтажное здание, рассчитанное на пребывание в нем не менее 40 детей. То есть, разместят в нем 2 ясельные группы. Помещение будет соответствовать всем требованиям Санпина.



Такое же одноэтажное строение возводят и на территории детского сада номер 29. Как видно на кадрах, фундамент уже возведен. Через пару дней здесь вновь закипит работа.



Радуется переменам и коллектив детского сада. Заведующая Любовь Ах-Манджиева рассказывает, что она была свидетелем в 90-х строительства основного корпуса. И вот теперь – еще одна новостройка.



Возведение пристроек нАчато еще на 5 площадках Элисты. Всего же по федеральной программе, направленной на ликвидацию очереди в ясельные группы, в столице в этом и следующем годах возведут 7 новых строений.



Кроме того, озвучен перспективный план. К 20-тому году должны быть введены еще 4 пристройки к существующим детским учреждениям. Всем малышам предоставят места в городских детских садах. В этом году в семи дошкольных учреждениях Элисты приступили к возведению пристроек. Пока речь идет только об обеспечении дополнительными помещениями воспитанников до полутора лет. Работы ведутся сразу на нескольких объектах. Финансирование поступает в рамках федеральной программы и из средств регионального бюджета. Кроме того, в столичном управлении образования готовы озвучить планы на 2019 год.Речь идет о дополнительном помещении в детском саду номер 22. Заведующая Лидия Насунова называет себя главным контролером стройки, стартовавшей в конце октября. Ровно через год объект должны ввести в строй.Возводится новостройка на месте игровой площадки, практически не функционирующей. Строителям потребовалось время для демонтажа устаревшего оборудования, переноса «коммуникаций», после этого приступили к земляным работам, а через день-два займутся закладкой фундамента. По словам прораба Санала Авадаева, эта самая трудоемкая часть строительных работ.Новое строение будет представлять собой одноэтажное здание, рассчитанное на пребывание в нем не менее 40 детей. То есть, разместят в нем 2 ясельные группы. Помещение будет соответствовать всем требованиям Санпина.Такое же одноэтажное строение возводят и на территории детского сада номер 29. Как видно на кадрах, фундамент уже возведен. Через пару дней здесь вновь закипит работа.Радуется переменам и коллектив детского сада. Заведующая Любовь Ах-Манджиева рассказывает, что она была свидетелем в 90-х строительства основного корпуса. И вот теперь – еще одна новостройка.Возведение пристроек нАчато еще на 5 площадках Элисты. Всего же по федеральной программе, направленной на ликвидацию очереди в ясельные группы, в столице в этом и следующем годах возведут 7 новых строений.Кроме того, озвучен перспективный план. К 20-тому году должны быть введены еще 4 пристройки к существующим детским учреждениям.



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