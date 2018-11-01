ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:21

Школа № 3 Элисты отмечает 60-летие


Школа № 3 Элисты отмечает 60-летиеВ эти дни школа № 3 имени Героя Социалистического Труда Надежды Сергиенко отмечает 60-летие. Не одно поколение учеников считают это заведение родным. На счету воспитанников и наставников школы немало побед и достижений. Так, Премия Президента России по приоритетному национальному проекту «Образование» на днях будет вручена и заслуженному учителю Калмыкии Алле Кодлаевой. Сейчас здесь получают знания более тысячи детей. И они продолжают славные традиции предшественников.

За более чем полувековую историю в школе сменилось 6 руководителей. Среди педагогов – 15 заслуженных учителей России и Калмыкии. В их числе – Лидия Кадацкая. За 40 лет работы она стала одним из ярчайших представителей своей профессии, чьи имена золотыми буквами вписаны в педагогическую летопись республики.

С уроков литературы Лидии Кадацкой, на котором ученики ставили басни Ивана Крылова, в 1986-м году и началась история школьного театра «Ровесник». Преподает сценическое мастерство ребятам мэтр – актер Александр Щеглов. За 32 года школьные постановки неоднократно становились победителями и призерами различных конкурсов.

С теплотой здесь говорят о Валентине Полтавской. В этих стенах Заслуженный учитель России работала более 18 лет. Первый ее выпуск состоялся в 1974 году. Последний – в 86-м, когда она уже была директором. В 70-х Полтавская - Первый ЗамМинистра Образования Калмыкии. Из рук своего выпускника, а ныне Главы Калмыкии Алексея Орлова Валентине Полтавской был вручен памятный знак «За вклад в развитие образования». Но как и всегда, главной гордостью школы остаются учащиеся. Среди нынешних ребят более половины - дети, внуки и правнуки тех, кто получал аттестат в стенах этого учреждения. А в трудовых книжках многих преподавателей всего одна запись: школа номер 3.

В июне 1959 года здесь состоялся первый выпускной для 44 учеников. В их числе был и заслуженный художник России, известный скульптор Владимир Васькин. В конце 90-х во дворе школы установили его работу - скульптуру «первой учительнице».

Сегодня школа с благодарностью относится к своим ветеранам, тем, кто закладывал и формировал традиции, кто вложил свои таланты и профессионализм в дело обучения юных элистинцев. А 60-летний юбилей – это возможность вспомнить пройденный путь, и наметить планы на будущее.



Другие новости по теме:

  • Троицкая школа имени Маршала Жукова отметила своё 140-летие
  • Элистинская школа №8 отметит юбилей
  • 80-летний юбилей отмечает первая музыкальная школа Калмыкии
  • Художественная школа имени Рокчинского отмечает 50 летний юбилей
  • Вести - Калмыкия 01.07.2016: 18.10
  • Мой Учитель
  • «Хрустальный Лотос» вручен лучшим ученикам
  • Элистинской средней школе №2 исполняется 75 лет
  • Средняя школа №10 Элисты отмечает 50-летний юбилей
  • Оргакинской школе исполнилось 100 лет

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34