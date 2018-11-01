Школа № 3 Элисты отмечает 60-летие

В эти дни школа № 3 имени Героя Социалистического Труда Надежды Сергиенко отмечает 60-летие. Не одно поколение учеников считают это заведение родным. На счету воспитанников и наставников школы немало побед и достижений. Так, Премия Президента России по приоритетному национальному проекту «Образование» на днях будет вручена и заслуженному учителю Калмыкии Алле Кодлаевой. Сейчас здесь получают знания более тысячи детей. И они продолжают славные традиции предшественников.



За более чем полувековую историю в школе сменилось 6 руководителей. Среди педагогов – 15 заслуженных учителей России и Калмыкии. В их числе – Лидия Кадацкая. За 40 лет работы она стала одним из ярчайших представителей своей профессии, чьи имена золотыми буквами вписаны в педагогическую летопись республики.



С уроков литературы Лидии Кадацкой, на котором ученики ставили басни Ивана Крылова, в 1986-м году и началась история школьного театра «Ровесник». Преподает сценическое мастерство ребятам мэтр – актер Александр Щеглов. За 32 года школьные постановки неоднократно становились победителями и призерами различных конкурсов.



С теплотой здесь говорят о Валентине Полтавской. В этих стенах Заслуженный учитель России работала более 18 лет. Первый ее выпуск состоялся в 1974 году. Последний – в 86-м, когда она уже была директором. В 70-х Полтавская - Первый ЗамМинистра Образования Калмыкии. Из рук своего выпускника, а ныне Главы Калмыкии Алексея Орлова Валентине Полтавской был вручен памятный знак «За вклад в развитие образования». Но как и всегда, главной гордостью школы остаются учащиеся. Среди нынешних ребят более половины - дети, внуки и правнуки тех, кто получал аттестат в стенах этого учреждения. А в трудовых книжках многих преподавателей всего одна запись: школа номер 3.



В июне 1959 года здесь состоялся первый выпускной для 44 учеников. В их числе был и заслуженный художник России, известный скульптор Владимир Васькин. В конце 90-х во дворе школы установили его работу - скульптуру «первой учительнице».



Сегодня школа с благодарностью относится к своим ветеранам, тем, кто закладывал и формировал традиции, кто вложил свои таланты и профессионализм в дело обучения юных элистинцев. А 60-летний юбилей – это возможность вспомнить пройденный путь, и наметить планы на будущее. В эти дни школа № 3 имени Героя Социалистического Труда Надежды Сергиенко отмечает 60-летие. Не одно поколение учеников считают это заведение родным. На счету воспитанников и наставников школы немало побед и достижений. Так, Премия Президента России по приоритетному национальному проекту «Образование» на днях будет вручена и заслуженному учителю Калмыкии Алле Кодлаевой. Сейчас здесь получают знания более тысячи детей. И они продолжают славные традиции предшественников.За более чем полувековую историю в школе сменилось 6 руководителей. Среди педагогов – 15 заслуженных учителей России и Калмыкии. В их числе – Лидия Кадацкая. За 40 лет работы она стала одним из ярчайших представителей своей профессии, чьи имена золотыми буквами вписаны в педагогическую летопись республики.С уроков литературы Лидии Кадацкой, на котором ученики ставили басни Ивана Крылова, в 1986-м году и началась история школьного театра «Ровесник». Преподает сценическое мастерство ребятам мэтр – актер Александр Щеглов. За 32 года школьные постановки неоднократно становились победителями и призерами различных конкурсов.С теплотой здесь говорят о Валентине Полтавской. В этих стенах Заслуженный учитель России работала более 18 лет. Первый ее выпуск состоялся в 1974 году. Последний – в 86-м, когда она уже была директором. В 70-х Полтавская - Первый ЗамМинистра Образования Калмыкии. Из рук своего выпускника, а ныне Главы Калмыкии Алексея Орлова Валентине Полтавской был вручен памятный знак «За вклад в развитие образования». Но как и всегда, главной гордостью школы остаются учащиеся. Среди нынешних ребят более половины - дети, внуки и правнуки тех, кто получал аттестат в стенах этого учреждения. А в трудовых книжках многих преподавателей всего одна запись: школа номер 3.В июне 1959 года здесь состоялся первый выпускной для 44 учеников. В их числе был и заслуженный художник России, известный скульптор Владимир Васькин. В конце 90-х во дворе школы установили его работу - скульптуру «первой учительнице».Сегодня школа с благодарностью относится к своим ветеранам, тем, кто закладывал и формировал традиции, кто вложил свои таланты и профессионализм в дело обучения юных элистинцев. А 60-летний юбилей – это возможность вспомнить пройденный путь, и наметить планы на будущее.



Смотреть полный выпуск новостей



