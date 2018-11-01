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Вчера, 12:20

Сегодня Всемирный День науки


Сегодня Всемирный День наукиСегодня Всемирный День науки. В Калмыцком научном центре РАН подводят итоги года. По словам ученого секретаря Байрты Манджиевой, событий было много. Большинство исследований, причем, в самых разных направлениях, получило завершение.

А вот работа над фундаментальным проектом «Свод калмыцкого фольклора» будет продолжена. Запланированные 2 тома уже увидели свет. Это «Мифы, легенды и предания» и «Калмыцкие богатырские сказки». Всего же – 14 томов. Без сомнения, интерес у широкой аудитории вызовут публикации, посвященные описаниям калмыцких родов, а также истории и семантике национального костюма ойратов и калмыков.

А еще, ученые обратили взоры на труд финского коллеги Густава Рамстедта – двухтомник «Сборник калмыцких сказок», изданный на немецком языке в далеком 1909 году. Новое издание – переведено на калмыцкий. К тому же, особое внимание было уделено актуальной для республики теме – экологии, окружающей среды.



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