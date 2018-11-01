В Калмыкии вспоминают погибших сотрудников органов внутренних дел

Сегодня в России - День памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Вспоминают своих товарищей и в республиканском управлении МВД. По данным ведомства, при исполнении служебных обязанностей с 1975 года погиб 71 сотрудник. Сегодня в России - День памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Вспоминают своих товарищей и в республиканском управлении МВД. По данным ведомства, при исполнении служебных обязанностей с 1975 года погиб 71 сотрудник.



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