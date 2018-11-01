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Вчера, 12:19

Рисоводы Калмыкии в этом году собрали рекордный урожай


Рисоводы Калмыкии в этом году собрали рекордный урожайРисоводы Калмыкии в этом году собрали рекордный урожай. Об этом сегодня сообщили в профильном ведомстве. Хозяйства Октябрьского района получили почти 16 тысяч тонн злаковой культуры. Это значительно больше, чем в предыдущем сезоне. В целом, убрали рис с площади более трех тысяч гектаров. Этому способствовали и погодные условия, и своевременное проведение агротехнических мероприятий, говорят специалисты.

Между тем, в районах республики завершился сев озимых зерновых под урожай 2019 года. При этом значительно увеличилась посевная площадь. К примеру, в хозяйствах Ики-Бурльского района посеяли озимый клин на 31 процент больше, чем в 2017 году. Также в Целинном и Сарпинском районах объем сева превысил прошлогодний уровень.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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