Рисоводы Калмыкии в этом году собрали рекордный урожай. Об этом сегодня сообщили в профильном ведомстве. Хозяйства Октябрьского района получили почти 16 тысяч тонн злаковой культуры. Это значительно больше, чем в предыдущем сезоне. В целом, убрали рис с площади более трех тысяч гектаров. Этому способствовали и погодные условия, и своевременное проведение агротехнических мероприятий, говорят специалисты.



Между тем, в районах республики завершился сев озимых зерновых под урожай 2019 года. При этом значительно увеличилась посевная площадь. К примеру, в хозяйствах Ики-Бурльского района посеяли озимый клин на 31 процент больше, чем в 2017 году. Также в Целинном и Сарпинском районах объем сева превысил прошлогодний уровень. Рисоводы Калмыкии в этом году собрали рекордный урожай. Об этом сегодня сообщили в профильном ведомстве. Хозяйства Октябрьского района получили почти 16 тысяч тонн злаковой культуры. Это значительно больше, чем в предыдущем сезоне. В целом, убрали рис с площади более трех тысяч гектаров. Этому способствовали и погодные условия, и своевременное проведение агротехнических мероприятий, говорят специалисты.Между тем, в районах республики завершился сев озимых зерновых под урожай 2019 года. При этом значительно увеличилась посевная площадь. К примеру, в хозяйствах Ики-Бурльского района посеяли озимый клин на 31 процент больше, чем в 2017 году. Также в Целинном и Сарпинском районах объем сева превысил прошлогодний уровень.



Смотреть полный выпуск новостей



