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Вчера, 12:18

Налоговая инспекция проводит дни открытых дверей


Налоговая инспекция проводит дни открытых дверейБолее двухсот миллионов рублей – долг жителей Калмыкии по имущественным налогам по состоянию на этот месяц. Это чуть меньше десяти процентов от совокупной задолженности в бюджеты всех уровней. 3 декабря – последний срок оплаты налоговых начислений за 2017 год. Начиная с 4-го числа к тем, кто не сделает этого, будут предприняты меры по взысканию задолженности.

А в случае если у жителей региона есть вопросы по начислению имущественного налога или его оплате, то они смогут получить на них ответы завтра и в субботу. 9 и 10 ноября во всех налоговых органах состоятся дни открытых дверей. А вот о том, что ожидает злостных неплательщиков – расскажут мои коллеги в вечернем выпуске.



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