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Вчера, 12:17

Новые коммуникации для пешеходов


Новые коммуникации для пешеходовНовые коммуникации для пешеходов обустраиваются в Элисте. Тротуарные дорожки появятся на улицах Хрущева и Кирова до конца этого месяца. Сейчас строительные бригады ведут там работу по укладке асфальтобетонного покрытия, уже завершен ремонт освещения.

Улица Хрущева, соединяющая всю восточную часть города, этой осенью действительно обрела другой облик. Обновилось асфальтовое покрытие проезжей части, бордюры и освещение. Совсем скоро комфортные условия здесь создадут и для пешеходов. А ведь недавно пройти по улице, особенно в дождь, было не так просто – рассказывает элистинка Зинаида Опаева.

Самое ответственное и трудоемкое в этом деле – подготовить основание для тротуара. На это уходит львиная доля времени. Тем более что на этом участке строители столкнулись с определенными проблемами.

Почти девять тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия необходимо уложить дорожникам только по улице Хрущева. Аналогичная работа в эти дни кипит и по улице Кирова. Срок поставленных задач - 30 ноября.

К слову, жители микрорайонов уже успели пройтись по новым дорожкам и оценить их качество.

Уличное освещение улиц Хрущева и Кирова также было приведено в надлежащее состояние. Старые фонари развернули так, чтобы они могли освещать тротуары, а новые светодиодные лампы, которые намного ярче, будут освещать путь автомобилистам.



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