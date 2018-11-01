Меньше месяца остается до Праздника Зул. Уже в эту субботу в центральном хуруле состоится ритуал богини долгой жизни Белой Тары. Он включает в себя специальный обряд продления жизни, а также удаления препятствий, проблем, сглаза, болезней, насылаемых духами.



Каждые выходные до 2 декабря в хуруле будут проводиться и этот молебен, и ритуалы долгой жизни богини Ушнишавиджаи, а также Будды Амитаюса. Меньше месяца остается до Праздника Зул. Уже в эту субботу в центральном хуруле состоится ритуал богини долгой жизни Белой Тары. Он включает в себя специальный обряд продления жизни, а также удаления препятствий, проблем, сглаза, болезней, насылаемых духами.Каждые выходные до 2 декабря в хуруле будут проводиться и этот молебен, и ритуалы долгой жизни богини Ушнишавиджаи, а также Будды Амитаюса.



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