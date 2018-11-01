В Калмыкии отмечают 100-летие первой калмыцкой поэтессы Боси Сангаджиевой

В эти дни по всей республике проводятся мероприятия, посвященные 100-летию первой калмыцкой поэтессы Боси Сангаджиевой. К этой дате было приурочено заседание дискуссионного клуба при КалмГУ. За круглым столом вместе с учеными собрались также студенты и школьники.



Заседание началось с любимой песни на стихи Боси Сангаджиевой «Кап-кап хур». Как было отмечено, в своем творчестве она особое внимание уделяла детской тематике. Не случайно, обсудить наследие Боси Сангаджиевой пригласили школьников. Ребята проникновенно декламировали произведения первой поэтессы Калмыкии. Её стихи «Моя жизнь – моя степь», «Тюльпан», «Калмыцкий чай» и другие поэтические строки буквально заряжают своей позитивной энергией. Видно, что Бося Бадмаевна наслаждалась жизнью и ценила каждое мгновение.



И действительно, в каждом её произведении проницательный читатель открывает для себя что-то новое: о свойствах своей души, о нравственных законах, управляющих человеческими чувствами. Также учащиеся школ города подготовили литературную композицию. Причем на калмыцком языке. По словам организаторов заседания, с творчеством известного драматурга необходимо знакомить сегодня и молодое поколение. Многие произведения Боси Сангаджиевой стали хрестоматийными, включены в школьные и вузовские программы.



Поэзия для Боси Сангаджиевой – высокое жизненное призвание, основное дело и смысл всей ее жизни. Но силы, конечно, черпала в семье. На мероприятие присутствовали дочери Боси Бадмаевны, которые были первыми слушателями ее поэтических строк. А к юбилею внуки выпустили новое издание о жизни и творчестве любимой бабушки.



А эти кадры, которые сохранились в архивах ГТРК «Калмыкия» свидетельствуют о том, что Бося Сангаджиева была участником многих фестивалей и телевизионных программ. Ее голос полон искренности и любви к родной земле. Эти свойства присущи всей поэзии Сангаджиевой.



Поэт, прозаик, драматург и переводчик: Бося Сангаджиева - автор около сорока книг, изданных на калмыцком и русском языках. Любимая народом, талантливая и обаятельная - все эти определения как нельзя лучше подходили к ней. В эти дни по всей республике проходят вечера ее памяти. В эти дни по всей республике проводятся мероприятия, посвященные 100-летию первой калмыцкой поэтессы Боси Сангаджиевой. К этой дате было приурочено заседание дискуссионного клуба при КалмГУ. За круглым столом вместе с учеными собрались также студенты и школьники.Заседание началось с любимой песни на стихи Боси Сангаджиевой «Кап-кап хур». Как было отмечено, в своем творчестве она особое внимание уделяла детской тематике. Не случайно, обсудить наследие Боси Сангаджиевой пригласили школьников. Ребята проникновенно декламировали произведения первой поэтессы Калмыкии. Её стихи «Моя жизнь – моя степь», «Тюльпан», «Калмыцкий чай» и другие поэтические строки буквально заряжают своей позитивной энергией. Видно, что Бося Бадмаевна наслаждалась жизнью и ценила каждое мгновение.И действительно, в каждом её произведении проницательный читатель открывает для себя что-то новое: о свойствах своей души, о нравственных законах, управляющих человеческими чувствами. Также учащиеся школ города подготовили литературную композицию. Причем на калмыцком языке. По словам организаторов заседания, с творчеством известного драматурга необходимо знакомить сегодня и молодое поколение. Многие произведения Боси Сангаджиевой стали хрестоматийными, включены в школьные и вузовские программы.Поэзия для Боси Сангаджиевой – высокое жизненное призвание, основное дело и смысл всей ее жизни. Но силы, конечно, черпала в семье. На мероприятие присутствовали дочери Боси Бадмаевны, которые были первыми слушателями ее поэтических строк. А к юбилею внуки выпустили новое издание о жизни и творчестве любимой бабушки.А эти кадры, которые сохранились в архивах ГТРК «Калмыкия» свидетельствуют о том, что Бося Сангаджиева была участником многих фестивалей и телевизионных программ. Ее голос полон искренности и любви к родной земле. Эти свойства присущи всей поэзии Сангаджиевой.Поэт, прозаик, драматург и переводчик: Бося Сангаджиева - автор около сорока книг, изданных на калмыцком и русском языках. Любимая народом, талантливая и обаятельная - все эти определения как нельзя лучше подходили к ней. В эти дни по всей республике проходят вечера ее памяти.



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