На калмыцкий язык переведены еще три ветхозаветные книги, относящиеся к библейской литературе премудрости: Иова, Екклесиаста и песнь Песней. Презентация состоялась в духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора.



В мероприятии приняли участие педагоги, сотрудники библиотек, представители исполнительной и законодательной власти и общественной палаты. Сразу три произведения под одной обложкой были изданы Институтом перевода Библии.



Автор калмыцкого текста - народный поэт Калмыкии, писатель, журналист Вера Шуграева. За работу над книгами она была удостоена медали Калмыцкой и Элистинской епархии.



В целом с учетом этого издания на калмыцкий язык Институтом перевода Библии переложены уже 10 библейских книг. Ознакомиться с ними можно как в церковной библиотеке, так и в национальной библиотеке имени Амур-Санана. Как отметил в своем выступлении архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, особая содержательная часть этих ветхозаветных книг помогает человеку по-другому взглянуть на мир, а потому будет интересна широкому кругу читателей. На калмыцкий язык переведены еще три ветхозаветные книги, относящиеся к библейской литературе премудрости: Иова, Екклесиаста и песнь Песней. Презентация состоялась в духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора.В мероприятии приняли участие педагоги, сотрудники библиотек, представители исполнительной и законодательной власти и общественной палаты. Сразу три произведения под одной обложкой были изданы Институтом перевода Библии.Автор калмыцкого текста - народный поэт Калмыкии, писатель, журналист Вера Шуграева. За работу над книгами она была удостоена медали Калмыцкой и Элистинской епархии.В целом с учетом этого издания на калмыцкий язык Институтом перевода Библии переложены уже 10 библейских книг. Ознакомиться с ними можно как в церковной библиотеке, так и в национальной библиотеке имени Амур-Санана. Как отметил в своем выступлении архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, особая содержательная часть этих ветхозаветных книг помогает человеку по-другому взглянуть на мир, а потому будет интересна широкому кругу читателей.



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