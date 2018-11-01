Голосуйте за лучшего участкового

Продолжается онлайн-голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции. Это заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Калмыкию в финале представляет - майор полиции Айас Мацаков.



Отдать свой голос за кандидата из степной республики можно до 10 ноября. Все подробности на сайте регионального управления МВД. Продолжается онлайн-голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции. Это заключительный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Калмыкию в финале представляет - майор полиции Айас Мацаков.Отдать свой голос за кандидата из степной республики можно до 10 ноября. Все подробности на сайте регионального управления МВД.



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