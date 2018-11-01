Налоговая служба проводит «Всероссийские дни «открытых дверей»

Налоговая служба 9 и 10 ноября проводит «Всероссийские дни «открытых дверей». Главная цель - информирование граждан по вопросам исполнения уведомлений по налогам на имущество и на доходы физических лиц.



Специалисты подробно расскажут, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, также все желающие смогут пройти регистрацию в «Личном кабинете». Налоговая служба 9 и 10 ноября проводит «Всероссийские дни «открытых дверей». Главная цель - информирование граждан по вопросам исполнения уведомлений по налогам на имущество и на доходы физических лиц.Специалисты подробно расскажут, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, также все желающие смогут пройти регистрацию в «Личном кабинете».



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