Ремонт автозаправочной станции по улице Будённого приостановлен

Реконструкция и ремонт автозаправочной станции по улице Будённого приостановлена. По словам её представителей, руководство предприятия, функционирующего с 1999 года, решило провести модернизацию морально и физически устаревшего оборудования. После согласования с администрацией Элисты взяты кредиты, проведены торги, приобретена техника, подготовлена территория. И вдруг выясняется, что деятельность АЗС противоречит условиям безопасности граждан.



Её дальнейшая судьба зависит от итогов рассмотрения прокуратуры республики. С подробностями жалобы глава ведомства Роман Тютюник ознакомился лично в рамках всероссийского дня приёма предпринимателей.



Приём проходил в присутствии бизнес-омбудсмена в степной республике Санала Улюмджиева. Многое было уточнено на месте. Реконструкция и ремонт автозаправочной станции по улице Будённого приостановлена. По словам её представителей, руководство предприятия, функционирующего с 1999 года, решило провести модернизацию морально и физически устаревшего оборудования. После согласования с администрацией Элисты взяты кредиты, проведены торги, приобретена техника, подготовлена территория. И вдруг выясняется, что деятельность АЗС противоречит условиям безопасности граждан.Её дальнейшая судьба зависит от итогов рассмотрения прокуратуры республики. С подробностями жалобы глава ведомства Роман Тютюник ознакомился лично в рамках всероссийского дня приёма предпринимателей.Приём проходил в присутствии бизнес-омбудсмена в степной республике Санала Улюмджиева. Многое было уточнено на месте.



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