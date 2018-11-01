Национальный театр начнет новый сезон спектаклем «О, Чууча, Чууча»

Национальный театр начнет 8 ноября 82-й сезон легендарным спектаклем «О, Чууча, Чууча». А в Русском театре будет представлена психологическая пьеса «Почем бивень мамонта» московского режиссера Валерия Иванова-Таганского. Калмыцкого зрителя ждут не только новые работы, но и гастроли лучших коллективов.



Спектакль о том, как сложно ломать стены непонимания и, как трудно иногда верить в лучшее. В этой театральной постановке в образе защитника сказочной страны Бумба отражены надежды и чаяния калмыцкого народа. Героический эпос в необычной интерпретации решился представить молодой режиссер и актер Национального драматического театра Алексей Сарангов.



В год театра поклонников Мельпомены ждет встреча и с новой работой начинающего режиссера Марины Кикеевой «Горе от ума» по пьесе Грибоедова в переводе Санджи Каляева. Сегодня молодой театральный постановщик трудится по обе стороны кулис. В эти дни, как исполнительница она работает ещё и над спектаклем, который повествует о славных дочерях Калмыкии.



Несомненный интерес для истинных театралов представит необычный марафон. Гастрольные туры и многочисленные встречи пройдут по всем регионам России, стартуя в марте во Владивостоке, и завершатся в ноябре в Калининграде. А в план регионального правительства уже включен капремонт двух республиканских театров. Слабое техническое оснащение, практически полное отсутствие возможности для гастролей, дефицит творческих кадров на «периферии» должны остаться в прошлом.



Уже 4 года правительство России организует гранты на поддержку творческих программ театров. В 2019 году калмыцкая труппа получила возможность реализовать один из проектов под названием «Наше наследие». 7 миллионов рублей будут направлены, в том числе и на постановку спектакля по мотивам национального героического эпоса «Песнь о Джангаре и его богатырях».



Среди знаковых стоит отметить премьеру мюзикла «Проснись и пой!» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дярфаша в очередном прочтении режиссера Сергея Бурлаченко. В год театра новые постановки и уже полюбившиеся калмыцкому зрителю спектакли дойдут и до самых отдалённых населенных пунктов республики. Национальный театр начнет 8 ноября 82-й сезон легендарным спектаклем «О, Чууча, Чууча». А в Русском театре будет представлена психологическая пьеса «Почем бивень мамонта» московского режиссера Валерия Иванова-Таганского. Калмыцкого зрителя ждут не только новые работы, но и гастроли лучших коллективов.Спектакль о том, как сложно ломать стены непонимания и, как трудно иногда верить в лучшее. В этой театральной постановке в образе защитника сказочной страны Бумба отражены надежды и чаяния калмыцкого народа. Героический эпос в необычной интерпретации решился представить молодой режиссер и актер Национального драматического театра Алексей Сарангов.В год театра поклонников Мельпомены ждет встреча и с новой работой начинающего режиссера Марины Кикеевой «Горе от ума» по пьесе Грибоедова в переводе Санджи Каляева. Сегодня молодой театральный постановщик трудится по обе стороны кулис. В эти дни, как исполнительница она работает ещё и над спектаклем, который повествует о славных дочерях Калмыкии.Несомненный интерес для истинных театралов представит необычный марафон. Гастрольные туры и многочисленные встречи пройдут по всем регионам России, стартуя в марте во Владивостоке, и завершатся в ноябре в Калининграде. А в план регионального правительства уже включен капремонт двух республиканских театров. Слабое техническое оснащение, практически полное отсутствие возможности для гастролей, дефицит творческих кадров на «периферии» должны остаться в прошлом.Уже 4 года правительство России организует гранты на поддержку творческих программ театров. В 2019 году калмыцкая труппа получила возможность реализовать один из проектов под названием «Наше наследие». 7 миллионов рублей будут направлены, в том числе и на постановку спектакля по мотивам национального героического эпоса «Песнь о Джангаре и его богатырях».Среди знаковых стоит отметить премьеру мюзикла «Проснись и пой!» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дярфаша в очередном прочтении режиссера Сергея Бурлаченко. В год театра новые постановки и уже полюбившиеся калмыцкому зрителю спектакли дойдут и до самых отдалённых населенных пунктов республики.



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