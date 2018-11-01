В России отметили праздник Казанской иконы Божией Матери. В Казанском кафедральном соборе Элисты Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил Божественную литургию. Затем состоялся Крестный ход.



Владыка поздравил всех и напомнил, что праздник был установлен еще в 17 веке в память избавления Москвы и всей России от поляков.



«Через Казанский образ Богоматери была явлена милость Божия, укрепляющая народ наш. В нынешний день произошло полное освобождение наших святынь от польско-литовских захватчиков. Сегодняшний праздничный день ещё именуется Днём народного единства. Сплотившись вместе, единым сердцем и душою народ освободил страну нашу. Приветствую вас с днём, когда мы все особенно ощущаем, что мы вместе! Когда мы ясно понимаем, что мы единый народ!».



Утром того же дня состоялось освящение иконы Божией Матери «Вифлеемская». Оригинал находится в храме Рождества Христова в городе Вифлееме, построенном над пещерой, где родился Спаситель.Список знаменитого образа Богоматери специально для элистинского храма сделали иконописцы Ярославской художественной мастерской.



«Мы получили чудный дар – икону Божией Матери, которая именуется Вифлеемской. Это список с известного чудотворного образа, который находится в Вифлееме. Образ этот любим и почитаем многими людьми. Чаще мы привыкли видеть Божию Матерь, изображенную на иконах, серьезной, эта же икона отличается тем, что Богоматерь милостиво и с улыбкой взирает на мир. Она утешена радостью от воплощения Сына Божия. Особенно в праздничные дни мы с вами нуждаемся в милостивом взоре Богоматери. Я поздравляю вас с праздником Казанской Божией Матери и Престольным днём Казанского собора. Да будет хранить нас милостивая Богородица!». В России отметили праздник Казанской иконы Божией Матери. В Казанском кафедральном соборе Элисты Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил Божественную литургию. Затем состоялся Крестный ход.Владыка поздравил всех и напомнил, что праздник был установлен еще в 17 веке в память избавления Москвы и всей России от поляков.«Через Казанский образ Богоматери была явлена милость Божия, укрепляющая народ наш. В нынешний день произошло полное освобождение наших святынь от польско-литовских захватчиков. Сегодняшний праздничный день ещё именуется Днём народного единства. Сплотившись вместе, единым сердцем и душою народ освободил страну нашу. Приветствую вас с днём, когда мы все особенно ощущаем, что мы вместе! Когда мы ясно понимаем, что мы единый народ!».Утром того же дня состоялось освящение иконы Божией Матери «Вифлеемская». Оригинал находится в храме Рождества Христова в городе Вифлееме, построенном над пещерой, где родился Спаситель.Список знаменитого образа Богоматери специально для элистинского храма сделали иконописцы Ярославской художественной мастерской.«Мы получили чудный дар – икону Божией Матери, которая именуется Вифлеемской. Это список с известного чудотворного образа, который находится в Вифлееме. Образ этот любим и почитаем многими людьми. Чаще мы привыкли видеть Божию Матерь, изображенную на иконах, серьезной, эта же икона отличается тем, что Богоматерь милостиво и с улыбкой взирает на мир. Она утешена радостью от воплощения Сына Божия. Особенно в праздничные дни мы с вами нуждаемся в милостивом взоре Богоматери. Я поздравляю вас с праздником Казанской Божией Матери и Престольным днём Казанского собора. Да будет хранить нас милостивая Богородица!».



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