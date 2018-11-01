Элиста отметила День народного единства. На Центральной площади собрались сотни горожан и гостей столицы. Праздничная программа была насыщенной. Провели и главный фестиваль – Дружбы народов.



Здесь и чеченцы, даргинцы, казахи, калмыки, русские… Словом, в ансамбле «Салам», представители почти всех национальностей, проживающих в поселке «Прикумское». А потому, и репертуар яркий многообразный. Популярный у себя в Черноземелье коллектив, участник многих праздников и фестивалей, которые проходят в Элисте.



В день Народного единства «Салам» вновь в калмыцкой столице. Участие в фестивале Дружба народов, по словам худрука Сутай Будуновой, это признание в любви ко всем, кто за мир, единство и согласие.



Познать новое, обрести друзей - главное и важное для юного поколения. Потому в рамках праздника – много совместных мероприятий. Невольно притягивают взоры посетителей развернутая на площади выставка декоративно-прикладного искусства. Куклы в разных нарядах – дело рук мастериц из Яшкульского района. Данную коллекцию организаторы представляют, как символ единства и дружбы народов, проживающих на территории Калмыкии.



А это коллектив школьников из села Виноградное Городовиковского района, где довольно большая турецкая диаспора. Ребята с волнением ожидают своего выхода на сцену, где представят национальный обрядовый номер.



Для собравшихся в этот день элистинцев и гостей столицы были организованы и другие мероприятия. Это конкурс рисунков, веселые старты. Ну, а кульминацией праздничного торжества стал большой концерт под названием «Мы - одна семья». С Днем народного единства поздравил жителей и гостей республики председатель правительства – Игорь Зотов.



В единстве наша сила – говорили и представители трех основных конфессий.



Это был по-настоящему народный праздник. Как считают представители национальных диаспор, единение народов было есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в политическом и духовном плане. Элиста отметила День народного единства. На Центральной площади собрались сотни горожан и гостей столицы. Праздничная программа была насыщенной. Провели и главный фестиваль – Дружбы народов.Здесь и чеченцы, даргинцы, казахи, калмыки, русские… Словом, в ансамбле «Салам», представители почти всех национальностей, проживающих в поселке «Прикумское». А потому, и репертуар яркий многообразный. Популярный у себя в Черноземелье коллектив, участник многих праздников и фестивалей, которые проходят в Элисте.В день Народного единства «Салам» вновь в калмыцкой столице. Участие в фестивале Дружба народов, по словам худрука Сутай Будуновой, это признание в любви ко всем, кто за мир, единство и согласие.Познать новое, обрести друзей - главное и важное для юного поколения. Потому в рамках праздника – много совместных мероприятий. Невольно притягивают взоры посетителей развернутая на площади выставка декоративно-прикладного искусства. Куклы в разных нарядах – дело рук мастериц из Яшкульского района. Данную коллекцию организаторы представляют, как символ единства и дружбы народов, проживающих на территории Калмыкии.А это коллектив школьников из села Виноградное Городовиковского района, где довольно большая турецкая диаспора. Ребята с волнением ожидают своего выхода на сцену, где представят национальный обрядовый номер.Для собравшихся в этот день элистинцев и гостей столицы были организованы и другие мероприятия. Это конкурс рисунков, веселые старты. Ну, а кульминацией праздничного торжества стал большой концерт под названием «Мы - одна семья». С Днем народного единства поздравил жителей и гостей республики председатель правительства – Игорь Зотов.В единстве наша сила – говорили и представители трех основных конфессий.Это был по-настоящему народный праздник. Как считают представители национальных диаспор, единение народов было есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в политическом и духовном плане.



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