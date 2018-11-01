В Калмыкии введут в эксплуатацию дома для обманутых дольщиков

В Калмыкии до конца года будут введены в эксплуатацию две многоэтажки для обманутых дольщиков. За счет продажи нереализованного жилья и предоставления субсидии из ресбюджета, новые застройщики в этом году планируют завершить строительство домов в 9 микрорайоне и по улице Сусеева.



Ключи от новой однокомнатной квартиры в доме в 9 микрорайоне Нина Санжикова должна была получить еще два года назад. Однако, возведение многоэтажки было заморожено. В эти дни строительно-монтажные работы возобновились. Все эти годы признается женщина, ей в одиночку с маленьким ребенком приходится снимать жилье и ежемесячно оплачивать ипотечный кредит.



По словам подрядчиков, объект уже просубсидирован из ресбюджета на сумму более 21 миллиона рублей из 30 запланированных. Сегодня вопросы соблюдения прав участников долевого строительства находятся в прокуратуре республики на особом контроле.



Всего от недобросовестных застройщиков в Калмыкии пострадали более трехсот семей. Обманутые дольщики несколько лет пытались отстоять свои права. Сдвинуть с мертвой точки этот вопрос удалось только после вмешательства руководства региона.



На сегодняшний день в республике насчитывается шесть долгостроев. Из них два объекта – это 52-й дом в девятом микрорайоне, а также многоэтажка по улице Сусеева, будут введены в эксплуатацию до конца этого года. «Маме 70 лет, а отец, так и не дождался получения жилья», признается Данзан Борликов. Сейчас он проходит процедуру оформления документов на заветную двушку.



В связи с обращениями участников долевого строительства прокурор республики Роман Тютюник лично побывал на всех «проблемных» объектах и ознакомился с ходом строительных работ. Также он проверил выполнение плана-графика «дорожной карты», по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков.



В рамках заключенных с застройщиками договоров долевого участия привлечены средства граждан на сумму более 300 миллионов рублей. Пока в реестре пострадавших числится 23 человека. Что касается дома номер 50 в 9 микрорайоне, то застройщик должен был сдать его в эксплуатацию еще в 2015 году.



152-х квартирный дом в 9 микрорайоне столицы, а также еще один долгострой по улице Ленина региональные власти планируют сдать в эксплуатацию уже в следующем году. В Калмыкии до конца года будут введены в эксплуатацию две многоэтажки для обманутых дольщиков. За счет продажи нереализованного жилья и предоставления субсидии из ресбюджета, новые застройщики в этом году планируют завершить строительство домов в 9 микрорайоне и по улице Сусеева.Ключи от новой однокомнатной квартиры в доме в 9 микрорайоне Нина Санжикова должна была получить еще два года назад. Однако, возведение многоэтажки было заморожено. В эти дни строительно-монтажные работы возобновились. Все эти годы признается женщина, ей в одиночку с маленьким ребенком приходится снимать жилье и ежемесячно оплачивать ипотечный кредит.По словам подрядчиков, объект уже просубсидирован из ресбюджета на сумму более 21 миллиона рублей из 30 запланированных. Сегодня вопросы соблюдения прав участников долевого строительства находятся в прокуратуре республики на особом контроле.Всего от недобросовестных застройщиков в Калмыкии пострадали более трехсот семей. Обманутые дольщики несколько лет пытались отстоять свои права. Сдвинуть с мертвой точки этот вопрос удалось только после вмешательства руководства региона.На сегодняшний день в республике насчитывается шесть долгостроев. Из них два объекта – это 52-й дом в девятом микрорайоне, а также многоэтажка по улице Сусеева, будут введены в эксплуатацию до конца этого года. «Маме 70 лет, а отец, так и не дождался получения жилья», признается Данзан Борликов. Сейчас он проходит процедуру оформления документов на заветную двушку.В связи с обращениями участников долевого строительства прокурор республики Роман Тютюник лично побывал на всех «проблемных» объектах и ознакомился с ходом строительных работ. Также он проверил выполнение плана-графика «дорожной карты», по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков.В рамках заключенных с застройщиками договоров долевого участия привлечены средства граждан на сумму более 300 миллионов рублей. Пока в реестре пострадавших числится 23 человека. Что касается дома номер 50 в 9 микрорайоне, то застройщик должен был сдать его в эксплуатацию еще в 2015 году.152-х квартирный дом в 9 микрорайоне столицы, а также еще один долгострой по улице Ленина региональные власти планируют сдать в эксплуатацию уже в следующем году.



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