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Сегодня, 12:30

Мероприятия в Элисте в День народного единства


Мероприятия в Элисте в День народного единстваВ воскресенье, 4 ноября, Россия отметит День народного единства. Напомню, что основные мероприятия в калмыцкой столице пройдут на Центральной площади – у Пагоды семи дней. В них примут участие представители диаспор, национально – культурных Центров и объединений. Это будут выставки, конкурсы, концерты и «веселые старты». А еще на площадках развернутся музейные экспозиции. 2 ноября, состоится еще одно большое мероприятие в стенах Русской национальной гимназии. И так, впереди нас ждут сразу три праздничных дня. 3-е, 4-е и 5-е ноября. День народного единства выпадает на 4 ноября воскресенье. А потому законный выходной переносится на понедельник, 5 ноября.



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