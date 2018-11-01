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Сегодня, 12:30

Сегодня проходит Большой этнографический диктант


Сегодня проходит Большой этнографический диктантСегодня во всех регионах России и за её пределами уже в третий раз проходит Большой этнографический диктант. Калмыкия активно принимает участие в международной акции. Она стартовала в 10 часов по московскому времени.
В этом году в республике она проводится на 50-ти площадках. 7 из них расположены в Элисте. Стать участником мог любой желающий старше 15 лет, говорящий по-русски, вне зависимости от уровня образования, гражданства и религиозной принадлежности. Работа состоит из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Всего их 30. Сразу три из них на этот раз касались степной республики. О климате Калмыкии, её территориальной принадлежности и религии. Экзаменуемым необходимо было вставить пропущенные слова из стихотворения Александра Пушкина «Памятник». Диктант вызвал огромный интерес. Традиционной площадкой для написания большого этнографического диктанта стала аудитория главного Вуза республики



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