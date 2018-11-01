Сегодня проходит Большой этнографический диктант

Сегодня во всех регионах России и за её пределами уже в третий раз проходит Большой этнографический диктант. Калмыкия активно принимает участие в международной акции. Она стартовала в 10 часов по московскому времени.

В этом году в республике она проводится на 50-ти площадках. 7 из них расположены в Элисте. Стать участником мог любой желающий старше 15 лет, говорящий по-русски, вне зависимости от уровня образования, гражданства и религиозной принадлежности. Работа состоит из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Всего их 30. Сразу три из них на этот раз касались степной республики. О климате Калмыкии, её территориальной принадлежности и религии. Экзаменуемым необходимо было вставить пропущенные слова из стихотворения Александра Пушкина «Памятник». Диктант вызвал огромный интерес. Традиционной площадкой для написания большого этнографического диктанта стала аудитория главного Вуза республики Сегодня во всех регионах России и за её пределами уже в третий раз проходит Большой этнографический диктант. Калмыкия активно принимает участие в международной акции. Она стартовала в 10 часов по московскому времени.В этом году в республике она проводится на 50-ти площадках. 7 из них расположены в Элисте. Стать участником мог любой желающий старше 15 лет, говорящий по-русски, вне зависимости от уровня образования, гражданства и религиозной принадлежности. Работа состоит из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Всего их 30. Сразу три из них на этот раз касались степной республики. О климате Калмыкии, её территориальной принадлежности и религии. Экзаменуемым необходимо было вставить пропущенные слова из стихотворения Александра Пушкина «Памятник». Диктант вызвал огромный интерес. Традиционной площадкой для написания большого этнографического диктанта стала аудитория главного Вуза республики



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