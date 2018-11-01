На двух улицах Элисты прекращено движение автомобилей

До 4 ноября на двух улицах столицы Калмыкии прекращено движение автомобилей. По улицам Лизы Чайкиной и Хрущева. Это связано с ремонтом автомобильных дорог в Элисте.



Ремонт дорог на улицах Кирова и Хрущева близится к завершению и находится под строгим контролем администрации города.

Работы проводятся по плану, отставаний от графика нет. Завершить работы в мэрии планируют в конце ноября текущего года. До 4 ноября на двух улицах столицы Калмыкии прекращено движение автомобилей. По улицам Лизы Чайкиной и Хрущева. Это связано с ремонтом автомобильных дорог в Элисте.Ремонт дорог на улицах Кирова и Хрущева близится к завершению и находится под строгим контролем администрации города.Работы проводятся по плану, отставаний от графика нет. Завершить работы в мэрии планируют в конце ноября текущего года.



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