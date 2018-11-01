Сегодня Петр Надбитов принимает поздравления с 80-летием

Сегодня заслуженный деятель России, Герой Калмыкии, создатель и бессменный руководитель Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» Петр Надбитов принимает поздравления с 80-летием. Торжества, посвященные юбилею мэтра калмыцкого танца, пройдут в декабре.



А в эти дни Петр Тимофеевич как обычно с головой погружён в работу. Сегодня он в Сочи, куда приглашён в качестве члена жюри для участия в международном танцевальном конкурсе. Сегодня заслуженный деятель России, Герой Калмыкии, создатель и бессменный руководитель Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» Петр Надбитов принимает поздравления с 80-летием. Торжества, посвященные юбилею мэтра калмыцкого танца, пройдут в декабре.А в эти дни Петр Тимофеевич как обычно с головой погружён в работу. Сегодня он в Сочи, куда приглашён в качестве члена жюри для участия в международном танцевальном конкурсе.



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