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Сегодня, 12:47

Сегодня Петр Надбитов принимает поздравления с 80-летием


Сегодня Петр Надбитов принимает поздравления с 80-летиемСегодня заслуженный деятель России, Герой Калмыкии, создатель и бессменный руководитель Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» Петр Надбитов принимает поздравления с 80-летием. Торжества, посвященные юбилею мэтра калмыцкого танца, пройдут в декабре.

А в эти дни Петр Тимофеевич как обычно с головой погружён в работу. Сегодня он в Сочи, куда приглашён в качестве члена жюри для участия в международном танцевальном конкурсе.



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