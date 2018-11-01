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Сегодня, 12:46

Сегодня - День судебного пристава


Сегодня - День судебного приставаСегодня - День судебного пристава. Обращаясь к работникам этого ведомства в Калмыкии, глава региона Алексей Орлов подчеркнул, что их служба была и остается важным государственным инструментом, от которого во многом зависит надлежащее исполнение судебных решений, а значит и эффективность судебной системы в целом.

А также высказал уверенность, что присущие им целеустремленность, высокое чувство ответственности и трудолюбие позволят и впредь успешно выполнять поставленные задачи.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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