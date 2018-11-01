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Сегодня, 12:45

«ЛУКОЙЛ» объявляет о старте творческого экологического конкурса


«ЛУКОЙЛ» объявляет о старте творческого экологического конкурсаСегодня, 1 ноября, компания «ЛУКОЙЛ» объявляет о старте третьего творческого экологического конкурса для учащихся 1-5 классов республики «Чистый взгляд». В этом году героями рисунков станут животные Калмыкии.

Оценку работам даст компетентное жюри. Оно же 10 декабря назовёт победителей, которые вместе с финалистами станут участниками торжественной церемонии награждения и праздничной елки в Элисте в преддверии Нового года.



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