«ЛУКОЙЛ» объявляет о старте творческого экологического конкурса

Сегодня, 1 ноября, компания «ЛУКОЙЛ» объявляет о старте третьего творческого экологического конкурса для учащихся 1-5 классов республики «Чистый взгляд». В этом году героями рисунков станут животные Калмыкии.



Оценку работам даст компетентное жюри. Оно же 10 декабря назовёт победителей, которые вместе с финалистами станут участниками торжественной церемонии награждения и праздничной елки в Элисте в преддверии Нового года. Сегодня, 1 ноября, компания «ЛУКОЙЛ» объявляет о старте третьего творческого экологического конкурса для учащихся 1-5 классов республики «Чистый взгляд». В этом году героями рисунков станут животные Калмыкии.Оценку работам даст компетентное жюри. Оно же 10 декабря назовёт победителей, которые вместе с финалистами станут участниками торжественной церемонии награждения и праздничной елки в Элисте в преддверии Нового года.



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