"Спецавтохозяйство" начинает свою работу на всей территории республики

С этого дня на всей территории степного края свою работу по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает региональный оператор «Спецавтохозяйство». До этого он функционировал только в пределах Элисты. Вывоз мусора, его сортировка и дальнейшая утилизация – таковы основные обязанности компании. Оплата за услугу будет приходить жителям Калмыкии в отдельных квитанциях.



Ежедневно с восьми утра и до шести вечера здесь десять сотрудников СпецАТХ сортируют непрерывный поток мусора. Это только часть большого процесса по утилизации твердых бытовых отходов. Картон и пластиковые бутылки укладываются в отдельные так называемые посты, затем прессуются в брикеты, далее они отправляются на перерабатывающие производства в соседние регионы. Остальные отходы подлежат захоронению на полигоне.



Этот мусоросортировочный комплекс работает уже два года. За это время заметно сократилось количество мусора, который раньше порывами ветра разносился по всему городу. Параллельно с этим обустраивается и первая очередь нового полигона для захоронения отходов. До конца года эти работы будут завершены. Котлован площадью два с половиной гектара уже готов, затем он будет покрыт пленкой. С 1 ноября сюда ежедневно будут поступать твердые коммунальные отходы со всей республики. Это 200 -220 тонн мусора в день.



Схема и графики вывоза мусора из сельских населенных пунктов уже разработаны. Они согласованы и утверждены органами местного управления. Жители должны быть с ними ознакомлены. Сначала твердые коммунальные отходы будут попадать на межмуниципальную площадку для сбора мусора, а уже затем в Элисту на мусоросортировочный комплекс.



По подсчетам специалистов региональной службы по тарифам, оплата за услугу утилизации ТБО с началом работы регоператора возросла на 25 процентов. В Элисте в месяц она составит в среднем чуть больше 60 рублей на человека, а для жителей сельской местности около 80-ти.



При условии соблюдения схемы утилизации твердых бытовых отходов в республике должна значительно улучшиться экологическая обстановка, а населенные пункты стать заметно чище. Теперь многое зависит и от добросовестности самих жителей. С этого дня на всей территории степного края свою работу по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает региональный оператор «Спецавтохозяйство». До этого он функционировал только в пределах Элисты. Вывоз мусора, его сортировка и дальнейшая утилизация – таковы основные обязанности компании. Оплата за услугу будет приходить жителям Калмыкии в отдельных квитанциях.Ежедневно с восьми утра и до шести вечера здесь десять сотрудников СпецАТХ сортируют непрерывный поток мусора. Это только часть большого процесса по утилизации твердых бытовых отходов. Картон и пластиковые бутылки укладываются в отдельные так называемые посты, затем прессуются в брикеты, далее они отправляются на перерабатывающие производства в соседние регионы. Остальные отходы подлежат захоронению на полигоне.Этот мусоросортировочный комплекс работает уже два года. За это время заметно сократилось количество мусора, который раньше порывами ветра разносился по всему городу. Параллельно с этим обустраивается и первая очередь нового полигона для захоронения отходов. До конца года эти работы будут завершены. Котлован площадью два с половиной гектара уже готов, затем он будет покрыт пленкой. С 1 ноября сюда ежедневно будут поступать твердые коммунальные отходы со всей республики. Это 200 -220 тонн мусора в день.Схема и графики вывоза мусора из сельских населенных пунктов уже разработаны. Они согласованы и утверждены органами местного управления. Жители должны быть с ними ознакомлены. Сначала твердые коммунальные отходы будут попадать на межмуниципальную площадку для сбора мусора, а уже затем в Элисту на мусоросортировочный комплекс.По подсчетам специалистов региональной службы по тарифам, оплата за услугу утилизации ТБО с началом работы регоператора возросла на 25 процентов. В Элисте в месяц она составит в среднем чуть больше 60 рублей на человека, а для жителей сельской местности около 80-ти.При условии соблюдения схемы утилизации твердых бытовых отходов в республике должна значительно улучшиться экологическая обстановка, а населенные пункты стать заметно чище. Теперь многое зависит и от добросовестности самих жителей.



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