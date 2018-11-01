На дорогах Элисты начали работать дополнительные камеры

На дорогах Элисты с сегодняшнего дня начали работать дополнительные камеры фото-видеофиксации. Перед этим они прошли тестовый режим. Оборудование установлено на улицах Ленина, Аральской и Джангара.



В местах, где установлены камеры, размещены соответствующие предупреждающие знаки. Они согласованы с МВД по Калмыкии. Напомним, что это сделано в рамках реализации госпрограммы «Информационное общество Республики Калмыкия до 2020 года». Камеры используют радарный метод определения скорости движения и фиксируют пересечение сплошной линии дорожной разметки.



Факты нарушения правил дорожного движения будут автоматически передаваться в Группу автоматизированной фиксации правонарушений ГИБДД по защищенным каналам связи. В региональном ГИБДД отмечают, что уже апробация системы фото- и видеофиксации заметно повысила дисциплину на дорогах. А средства от штрафов будут поступать в республиканский бюджет. На дорогах Элисты с сегодняшнего дня начали работать дополнительные камеры фото-видеофиксации. Перед этим они прошли тестовый режим. Оборудование установлено на улицах Ленина, Аральской и Джангара.В местах, где установлены камеры, размещены соответствующие предупреждающие знаки. Они согласованы с МВД по Калмыкии. Напомним, что это сделано в рамках реализации госпрограммы «Информационное общество Республики Калмыкия до 2020 года». Камеры используют радарный метод определения скорости движения и фиксируют пересечение сплошной линии дорожной разметки.Факты нарушения правил дорожного движения будут автоматически передаваться в Группу автоматизированной фиксации правонарушений ГИБДД по защищенным каналам связи. В региональном ГИБДД отмечают, что уже апробация системы фото- и видеофиксации заметно повысила дисциплину на дорогах. А средства от штрафов будут поступать в республиканский бюджет.



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