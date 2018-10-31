Сегодня буддисты Калмыкии отмечают день нисхождения на землю Будды Шакьямуни из рая Тридцати трех божеств. По этому случаю в Центральном хуруле состоялся торжественный молебен, в котором приняли участие не только жители республики, но гости из соседних регионов. Считается, что все благие дела и неблаговидные поступки, совершаемые в этот день, увеличиваются в сотни тысяч раз. Чрезвычайно благим деянием является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни. В такие дни важна правильная мотивация, то есть она должна быть направлена на благо всех живых существ. Самое главное, отмечают священнослужители, применять учение Будды в жизни. Практиковать терпение, настраивать свой ум на позитивный лад. Сегодня буддисты Калмыкии отмечают день нисхождения на землю Будды Шакьямуни из рая Тридцати трех божеств. По этому случаю в Центральном хуруле состоялся торжественный молебен, в котором приняли участие не только жители республики, но гости из соседних регионов. Считается, что все благие дела и неблаговидные поступки, совершаемые в этот день, увеличиваются в сотни тысяч раз. Чрезвычайно благим деянием является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни. В такие дни важна правильная мотивация, то есть она должна быть направлена на благо всех живых существ. Самое главное, отмечают священнослужители, применять учение Будды в жизни. Практиковать терпение, настраивать свой ум на позитивный лад.



Смотреть полный выпуск новостей



