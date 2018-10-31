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Вчера, 12:30

День нисхождения на землю Будды Шакьямуни из рая Тридцати трех божеств


День нисхождения на землю Будды Шакьямуни из рая Тридцати трех божествСегодня буддисты Калмыкии отмечают день нисхождения на землю Будды Шакьямуни из рая Тридцати трех божеств. По этому случаю в Центральном хуруле состоялся торжественный молебен, в котором приняли участие не только жители республики, но гости из соседних регионов. Считается, что все благие дела и неблаговидные поступки, совершаемые в этот день, увеличиваются в сотни тысяч раз. Чрезвычайно благим деянием является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни. В такие дни важна правильная мотивация, то есть она должна быть направлена на благо всех живых существ. Самое главное, отмечают священнослужители, применять учение Будды в жизни. Практиковать терпение, настраивать свой ум на позитивный лад.



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