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Вчера, 12:30

Праздничные дни в ноябре


Праздничные дни в ноябреИ так, впереди нас ждут сразу три праздничных дня в ноябре. День народного единства выпадает на 4 ноября воскресенье. А потому, законный выходной переносится на понедельник, 5 ноября. Вот такие мини-каникулы: 3 ноября - суббота, 4-е – воскресенье - собственно, сам праздник - и понедельник - 5 ноября. Кстати, 4-го ноября Элиста станет местом проведения республиканского фестиваля «Дружба народов». Программу украсят инсценированные представления на тему «Национальный праздник». Также элистинцы и гости столицы смогут принять участие в народных забавах, играх и танцах, посетить выставку «Национальный колорит», где будут представлены предметы национально- прикладного искусства, тематические информационные стенды и многое другое.



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