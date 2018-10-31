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Вчера, 12:30

4 ноября - День народного единства


4 ноября - День народного единстваВ воскресенье, 4 ноября, Россия отметит День народного единства. Основные мероприятия в калмыцкой столице пройдут на Центральной площади – у Пагоды семи дней. По словам замглавы городской администрации Галины Васькиной, в них примут участие представители диаспор, национально – культурных Центров и объединений. Выставки, конкурсы, концерты, а также – «веселые старты» – такова праздничная программа. А еще - в этот раз будет сделан акцент на историю: на площадках будут развернуты музейные экспозиции. 2 ноября, состоится еще одно большое мероприятие в стенах Русской национальной гимназии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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