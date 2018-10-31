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Вчера, 12:30

Прием цифрового телерадиовещания


Прием цифрового телерадиовещанияВсего два месяца осталось для того чтобы подготовиться жителям Калмыкии к приему цифрового телерадиовещания. С декабря этого года в тестовом режиме станет доступно еще двадцать каналов в высоком качестве. А уже полный переход к цифре произойдет с наступлением нового года. Для этого в регионе была обустроена целая сеть ретрансляторов, принимающих и передающих цифровой сигнал. Подготовиться к новшеству стоит также и обладателям старых телевизоров. Для этого им необходимо приобрести дополнительно недорогое оборудование – цифровую приставку.



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