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Вчера, 12:30

В Калмыкию поступят автомобили скорой помощи и школьные автобусы


В Калмыкию поступят автомобили скорой помощи и школьные автобусы На 5 млрд рублей из резервного фонда российского правительства будут приобретены и поступят в регионы страны 800 новых автомобилей скорой помощи и не менее 1200 школьных автобусов. Уже в текущем году степная республика получит 10 современных карет «скорой помощи», оснащённых по последнему слову медицинской науки и 14 школьных автобусов. Распоряжение об этом на днях подписал Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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