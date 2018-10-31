В Калмыкию поступят автомобили скорой помощи и школьные автобусы

На 5 млрд рублей из резервного фонда российского правительства будут приобретены и поступят в регионы страны 800 новых автомобилей скорой помощи и не менее 1200 школьных автобусов. Уже в текущем году степная республика получит 10 современных карет «скорой помощи», оснащённых по последнему слову медицинской науки и 14 школьных автобусов. Распоряжение об этом на днях подписал Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. На 5 млрд рублей из резервного фонда российского правительства будут приобретены и поступят в регионы страны 800 новых автомобилей скорой помощи и не менее 1200 школьных автобусов. Уже в текущем году степная республика получит 10 современных карет «скорой помощи», оснащённых по последнему слову медицинской науки и 14 школьных автобусов. Распоряжение об этом на днях подписал Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.



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