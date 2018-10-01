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Сегодня, 12:30

В Элисте состоялся турнир по художественной гимнастике


В Элисте состоялся турнир по художественной гимнастикеВ Элисте состоялся турнир по художественной гимнастике, он стал отборочным. Участницы, занявшие с 1по 6 места, завоевали право участия в ноябре в открытом первенстве Калмыкии по художественной гимнастике «Маленькая фея» на призы олимпийской чемпионки Алины Макаренко. В нынешних соревнованиях участвовали около 150-ти спортсменок. Учитывались как личные, так и командные достижения юных граций.

В Элисте состоялся турнир по художественной гимнастике, он стал отборочным. Участницы занявшие 1-6 места завоевали право участвовать в открытом первенстве Калмыкии по художественной гимнастике «Маленькая фея» на призы олимпийской чемпионки Алины Макаренко. Он состоится в ноябре. В нынешних соревнованиях участвовали около 150-ти спортсменок. Учитывались как личные, так и командные достижения юных граций.

Открывали турнир самые маленькие. Они выступали без предметов. Баине Джуруковой всего пять лет. Несмотря на свой юный возраст, она старательно выполнила все, что изначально было задумано тренером.

Пятилетние грации стали самыми юными участницами. Главный тренер сборной Калмыкии Людмила Гальченко отметила, что возрастной порог спортсменок в настоящее время понизился, и сейчас многие принимают малышей уже в 3−4 года.
Каждое выступление гимнасток можно назвать мини-спектаклем. Эффектные элементы, правильно подобранная музыка, специальный костюм - все должно гармонировать для передачи задуманного образа. Высокая техничность, набор сложных элементов, красивый внешний вид гимнастки, артистичность - все это складывается в высокие оценки, говорит одна из самых взрослых участниц Валерия Попенко. По программе кандидатов в мастера спорта ей предстояло показать 4 программы.

Над каждым элементом своего образа девушки работают вместе с тренером и хореографом. Этому их учат с первых занятий. Ведь победный конечный результат, складывается из множества нюансов. А это ежедневная работа до седьмого пота. Потерять драгоценные баллы можно даже за несоответствие цветов купальника и предмета в руках спортсменки.

О крайней степени конкуренции говорят результаты выступления девочек. Их оценки отделяют десятые, а иногда сотые доли балла.



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