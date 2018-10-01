До 1 ноября текущего года необходимо получить новый полис обязательного медицинского страхования. Введение единого полиса обусловлено большим количеством его разновидностей на территории России.



С момента принятия нового закона и введения полиса ОМС единого образца начала работать система взаиморасчетов между субъектами Российской Федерации по оплате медицинской помощи, которую застрахованные граждане получают за пределами региона. Менять страховую компанию можно раз в год, за исключением случаев переезда в другой регион. Обмен старых полисов возобновится с 1 января 2019 года. До 1 ноября текущего года необходимо получить новый полис обязательного медицинского страхования. Введение единого полиса обусловлено большим количеством его разновидностей на территории России.С момента принятия нового закона и введения полиса ОМС единого образца начала работать система взаиморасчетов между субъектами Российской Федерации по оплате медицинской помощи, которую застрахованные граждане получают за пределами региона. Менять страховую компанию можно раз в год, за исключением случаев переезда в другой регион. Обмен старых полисов возобновится с 1 января 2019 года.



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