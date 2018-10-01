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Сегодня, 12:30

День памяти жертв политических репрессий


День памяти жертв политических репрессийСегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Эта дата – напоминание всем о трагических событиях в истории нашей страны, когда подверглись репрессиям миллионы ни в чем не повинных наших соотечественников, испытавших на себе весь ужас и трагизм социальных потрясений, незаслуженных обвинений и моральных страданий. Калмыцкий народ вместе со многими другими народами нашей многонациональной страны испытал все тяготы незаконной депортации - сибирской ссылки.
В своём обращении к жителям республики Глава Калмыкии Алексей Орлов подчеркнул, что «наш общий долг - не забывать о них, сохранять условия для обеспечения социальной поддержки граждан, переживших репрессии, сделать все для того, чтобы молодое поколение помнило о своем прошлом и могло сопереживать миллионам людей, погибших в результате террора и политического произвола».
Подсчитать точное число всех пострадавших от тоталитарного режима в Советском союзе невозможно. В списках репрессированных – целые народы, среди которых и калмыцкий. Сегодня память о национальной трагедии священна для каждого его представителя. Тему продолжит Елена Алексенко.
«Волга народного горя» так назвал бесконечный поток репрессированных Александр Солженицын. В списках – невинно осуждённых миллионы человек. А общее число пострадавших – их родственников и детей, еще больше. В этот день именно они вспоминают эти горькие страницы в истории страны, народа и своей семьи. Клавдия и Геннадий Бадмаевы – родились в Сибири. Они дети так называемых врагов народа. Это клеймо легло на весь калмыцкий народ в декабре 1943 года. Геннадий и Клавдия рассказывают, что их родители всегда с трепетом вспоминали нелегкую годину: холодные товарняки, везущие их в неведомое будущее, голод, постоянный тяжелый труд. Выжить, создать семью и сохранить традиции и обычаи своего народа им помогли местные жители. О сибиряках они отзываются с благодарностью.
Слушая рассказы старшего поколения, понимаешь, что годы репрессий остались неизгладимой раной в душе народа. Почти 120 тысяч калмыков были насильно переселены в Сибирь. Большая часть из них так и не вернулась на Родину. Вместе с калмыками страшную участь разделило и множество других этнических, этноконфессиональных и социальных категорий советских граждан. Своих национальных автономий также лишились чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары,
немцы. Так, 23 февраля 1944 года навсегда останется в памяти чеченского и ингушского народов одной из самых трагичных дат.
Все меньше с каждым годом становится тех, кто лично стал жертвой политических репрессий. Однако эстафету памяти подхватывает молодое поколение. Чтобы восстановить историческую справедливость и чтобы подобные ужасы тоталитарного режима впредь не повторились.
В национальном музее имени Пальмова трагическим событиям посвящена экспозиция. В трех залах можно познакомиться с предвоенным бытом и условиями, в которые попали все спецпереселенцы.
Трагедия первой половины двадцатого века коснулась судеб многих граждан страны, попавших в жернова массовых арестов, выселений, расстрелов. И сегодня по всей стране мы вспоминаем жертв тех черных страниц в истории страны.



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