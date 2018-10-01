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Сегодня, 12:30

Сегодня Всемирный день борьбы с инсультом


Сегодня Всемирный день борьбы с инсультомСегодня во всём мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. 14 лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. Этот недуг и по сей день остается одной из главных причин смерти и инвалидности на планете.

В результате инсульта во всем мире в год умирают более 6 миллионов человек. В России смертность от инсульта — одна из самых высоких. В Москве и Санкт-Петербурге 29 октября действуют выездные медицинские центры, где каждый может проконсультироваться с врачом и получить информацию о том, как избежать инсульта.

Кроме того, в России в 2006 году был создан межрегиональный фонд помощи родственникам больных инсультом «ОРБИ». Эта общественная организация обучает родственников больных основам ухода, предоставляет им информацию о лечебных и реабилитационных центрах, проводит просветительские акции для широких слоев населения. Многие из них проходят в конце октября — в День борьбы с инсультом. Ведь именно вовремя оказанная первая помощь во многих случаях помогает не только сохранить жизнь, но и предотвратить инвалидность.



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