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Сегодня, 12:30

Состоялись публичные обсуждения по результатам проверок лечебных учреждений


Состоялись публичные обсуждения по результатам проверок лечебных учрежденийЗа третий квартал региональным управлением Росздравнадзора было проведено двадцать две тематических проверки лечебных учреждений республики. Часть из них состоялись по обращениям граждан. В основном они касались ненадлежащего оказания медицинской помощи и нарушения этики. В республиканской больнице имени Жемчуева состоялись публичные обсуждения по результатам правоприменительной практики за третий квартал. Специалисты ведомства обращают внимание на то, что в регионе в разы сократилось число обращений по нарушениям в сфере лекарственного обеспечения.



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