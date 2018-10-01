Состоялись публичные обсуждения по результатам проверок лечебных учреждений

За третий квартал региональным управлением Росздравнадзора было проведено двадцать две тематических проверки лечебных учреждений республики. Часть из них состоялись по обращениям граждан. В основном они касались ненадлежащего оказания медицинской помощи и нарушения этики. В республиканской больнице имени Жемчуева состоялись публичные обсуждения по результатам правоприменительной практики за третий квартал. Специалисты ведомства обращают внимание на то, что в регионе в разы сократилось число обращений по нарушениям в сфере лекарственного обеспечения. За третий квартал региональным управлением Росздравнадзора было проведено двадцать две тематических проверки лечебных учреждений республики. Часть из них состоялись по обращениям граждан. В основном они касались ненадлежащего оказания медицинской помощи и нарушения этики. В республиканской больнице имени Жемчуева состоялись публичные обсуждения по результатам правоприменительной практики за третий квартал. Специалисты ведомства обращают внимание на то, что в регионе в разы сократилось число обращений по нарушениям в сфере лекарственного обеспечения.



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