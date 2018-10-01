Надзорно-профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало в Калмыкии. Регулярные рейды сотрудников Госавтоинспекции призваны активизировать работу по снижению аварийности и повышению уровня безопасности на дорогах. Это общая акция для всех российских регионов. Во многом, она связана с недавними резонансными ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых погибли более двух десятков человек.



Один за другим останавливают автобусы сотрудники Госавтоинспекции. Они проверяют все документы: водительские права, ПТС, страховку, путевой лист и маршрутную карту. У этого водителя с документами все в порядке. Чего не скажешь о самом транспортном средстве.



Особое внимание работе общественного транспорта не случайно. Решение о проведении масштабных надзорно-профилактических операций было принято руководством Госавтоинспекции МВД России для устранения правонарушений владельцами и водителями автобусов. Это связано с недавними крупными ДТП в Тверской области и Чувашии, унёсшими жизни десятков людей. Причины тех или иных аварий различны: нарушение правил дорожного движения, режима труда и отдыха водителя или техническая неисправность транспорта. Еще одно нарушение, достаточно часто выявляемое инспекторами на дорогах республики – отсутствие карты водителя, необходимой для работы тахографа или самого технического устройства.



Регулярные рейды в рамках операции «Автобус» и другие профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками ГИДББ, МВД и Ространснадзора призваны повысить безопасность в области пассажирских перевозок и помогут снизить аварийность на дорогах. За 9 месяцев текущего года инспекторами региона выявлено и пресечено более двух тысяч нарушений, допущенных водителями автобусов.



Соблюдение правил дорожного движения позволит снизить риск возникновения ДТП, а значит сохранить жизнь и здоровье свое и окружающих, напоминают сотрудники Госавтоинспекции.

Надзорно-профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало в Калмыкии. Регулярные рейды сотрудников Госавтоинспекции призваны активизировать работу по снижению аварийности и повышению уровня безопасности на дорогах. Это общая акция для всех российских регионов. Во многом, она связана с недавними резонансными ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых погибли более двух десятков человек.Один за другим останавливают автобусы сотрудники Госавтоинспекции. Они проверяют все документы: водительские права, ПТС, страховку, путевой лист и маршрутную карту. У этого водителя с документами все в порядке. Чего не скажешь о самом транспортном средстве.Особое внимание работе общественного транспорта не случайно. Решение о проведении масштабных надзорно-профилактических операций было принято руководством Госавтоинспекции МВД России для устранения правонарушений владельцами и водителями автобусов. Это связано с недавними крупными ДТП в Тверской области и Чувашии, унёсшими жизни десятков людей. Причины тех или иных аварий различны: нарушение правил дорожного движения, режима труда и отдыха водителя или техническая неисправность транспорта. Еще одно нарушение, достаточно часто выявляемое инспекторами на дорогах республики – отсутствие карты водителя, необходимой для работы тахографа или самого технического устройства.Регулярные рейды в рамках операции «Автобус» и другие профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками ГИДББ, МВД и Ространснадзора призваны повысить безопасность в области пассажирских перевозок и помогут снизить аварийность на дорогах. За 9 месяцев текущего года инспекторами региона выявлено и пресечено более двух тысяч нарушений, допущенных водителями автобусов.Соблюдение правил дорожного движения позволит снизить риск возникновения ДТП, а значит сохранить жизнь и здоровье свое и окружающих, напоминают сотрудники Госавтоинспекции.



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