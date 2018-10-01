ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:30

В республику поступила последняя партия вакцины против гриппа


В республику поступила последняя партия вакцины против гриппаВ республику поступила последняя партия вакцины против гриппа.
В Элисте прививки получили более двадцати двух с половиной тысяч детей. На очереди взрослое население региона. В основном это касается жителей районов республики. Вакцинация продолжится до середины ноября.

Этой зимой эпидемиологи прогнозируют распространение трех штаммов гриппа. Поэтому специалисты рекомендуют о необходимости получения прививки от гриппа.



Другие новости по теме:

  • Продолжается вакцинация детей против гриппа
  • В регионе ожидают поставку очередной партии вакцины против гриппа
  • Эпидемиологи прогнозируют распространение трех штаммов гриппа
  • Сегодня в регионе стартовала прививочная кампания против ОРВИ и гриппа
  • В Калмыкию поступила первая партия вакцин против гриппа
  • В Калмыкию поступила очередная партия противогриппозной вакцины
  • В Калмыкии началась прививочная кампания
  • В Калмыкии завершается вакцинация против гриппа
  • Калмыкия получила первую партию вакцины против гриппа
  • Более 64 тысяч жителей Калмыкии получили прививки против гриппа

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34