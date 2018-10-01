В республику поступила последняя партия вакцины против гриппа.

В Элисте прививки получили более двадцати двух с половиной тысяч детей. На очереди взрослое население региона. В основном это касается жителей районов республики. Вакцинация продолжится до середины ноября.



Этой зимой эпидемиологи прогнозируют распространение трех штаммов гриппа. Поэтому специалисты рекомендуют о необходимости получения прививки от гриппа. В республику поступила последняя партия вакцины против гриппа.В Элисте прививки получили более двадцати двух с половиной тысяч детей. На очереди взрослое население региона. В основном это касается жителей районов республики. Вакцинация продолжится до середины ноября.Этой зимой эпидемиологи прогнозируют распространение трех штаммов гриппа. Поэтому специалисты рекомендуют о необходимости получения прививки от гриппа.



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