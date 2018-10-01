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Вчера, 12:51

Сегодня в Калмыкии состоится межрегиональная научно-практическая конференция


Сегодня в Калмыкии состоится межрегиональная научно-практическая конференцияМежрегиональная научно-практическая конференция сегодня на одной площадке собрала судей, преподавателей КалмГУ и юридических ВУЗов Южного федерального округа.

Программа проведения мероприятия предусматривает очное и заочное участие, запланированы пленарные заседания, а также работа в секциях. В своих выступлениях участники конференции анализируют современное состояние механизма судебной защиты в рамках государственного обеспечения прав и свобод граждан, пути его совершенствования. Участие судей в научном форуме позволит создать уникальную площадку взаимодействия не только ученых-представителей различных школ и направлений, но и внесет в обсуждение практический аспект реализации законодательных изменений.

По итогам конференции будет издан сборник тезисов и докладов участников. Кстати, в мероприятии приняли участие студенты КалмГУ. И не случайно. Как было отмечено, 60 процентов выпускников ВУЗа работают в судах республики.



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