«Золотая осень». Так называется праздник, который провели в детском саду номер 16. Самое активное участие приняли – воспитанники младшей группы. Они танцевали, пели песни, рассказывали стишки, причем на калмыцком зыке. Главная цель – привить любовь к родному языку и традициям.



Эти малыши пока еще не очень хорошо владеют родным языком, возможно, даже на уровне заучивания, но уже понимают, что прекрасные строки посвящены осени. Хоть и говорят, что это - унылая пора, но дети, как никто другой способны радоваться золотистым опавшим листьям. Вот почему праздник осени в детском саду - один из самых любимых. Но главное, благодаря таким мероприятиям они узнают новые калмыцкие слова. По словам педагогов, через ролевые игры с помощью сказочных персонажей, интересных постановок легко донести богатство и красоту родной речи.



С каждым занятием и мероприятием обогащается словарный запас. Есть, конечно, и способные дети, говорят воспитатели. Это в основном те, кто воспитывается в языковой среде. Родители, бабушки и дедушки также активно принимают участие в обучении. Они помогают молодым педагогам в проведении разных мероприятий.



Молодая мама Цагана Иванова рассказывает, что не случайно она определила двух дочерей именно в национальный детский сад. Признается, что дома так увлечены изучением родной речи, что стараются говорить на нем и на работе, и в беседе с друзьями и знакомыми.



Что нужно сделать, чтобы таких семей, как Ивановы у нас в республике было больше. Как сохранить калмыцкий язык? Чтобы на нем говорили свободно, чтобы повсюду звучала наша родная речь?



Эта тема пока остается самой обсуждаемой. Региональная власть предпринимает необходимые меры. К примеру, действует целевая программа, поощряются лучшие знатоки языка, создан общественный Совет при главе Калмыкии. Ситуация на самом деле меняется. В образовательных учреждениях внедряется альтернативная методика преподавания с использованием новых технологий, учебных пособий. И все же главное, желание. Главное, чтобы каждый из нас вдумался в строки о силе и тайне родного языка, которые так метко отражены в поэтических высказываниях Народного поэта Калмыкии Санджи Каляева «Келян голсн кюн, экян голсн мет». И тогда мы с гордостью сможем сказать: «Хальмг келн – мини келн». «Золотая осень». Так называется праздник, который провели в детском саду номер 16. Самое активное участие приняли – воспитанники младшей группы. Они танцевали, пели песни, рассказывали стишки, причем на калмыцком зыке. Главная цель – привить любовь к родному языку и традициям.Эти малыши пока еще не очень хорошо владеют родным языком, возможно, даже на уровне заучивания, но уже понимают, что прекрасные строки посвящены осени. Хоть и говорят, что это - унылая пора, но дети, как никто другой способны радоваться золотистым опавшим листьям. Вот почему праздник осени в детском саду - один из самых любимых. Но главное, благодаря таким мероприятиям они узнают новые калмыцкие слова. По словам педагогов, через ролевые игры с помощью сказочных персонажей, интересных постановок легко донести богатство и красоту родной речи.С каждым занятием и мероприятием обогащается словарный запас. Есть, конечно, и способные дети, говорят воспитатели. Это в основном те, кто воспитывается в языковой среде. Родители, бабушки и дедушки также активно принимают участие в обучении. Они помогают молодым педагогам в проведении разных мероприятий.Молодая мама Цагана Иванова рассказывает, что не случайно она определила двух дочерей именно в национальный детский сад. Признается, что дома так увлечены изучением родной речи, что стараются говорить на нем и на работе, и в беседе с друзьями и знакомыми.Что нужно сделать, чтобы таких семей, как Ивановы у нас в республике было больше. Как сохранить калмыцкий язык? Чтобы на нем говорили свободно, чтобы повсюду звучала наша родная речь?Эта тема пока остается самой обсуждаемой. Региональная власть предпринимает необходимые меры. К примеру, действует целевая программа, поощряются лучшие знатоки языка, создан общественный Совет при главе Калмыкии. Ситуация на самом деле меняется. В образовательных учреждениях внедряется альтернативная методика преподавания с использованием новых технологий, учебных пособий. И все же главное, желание. Главное, чтобы каждый из нас вдумался в строки о силе и тайне родного языка, которые так метко отражены в поэтических высказываниях Народного поэта Калмыкии Санджи Каляева «Келян голсн кюн, экян голсн мет». И тогда мы с гордостью сможем сказать: «Хальмг келн – мини келн».



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