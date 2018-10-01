Смотр-конкур педагогов «Учительская осень»

На базе Элистинской многопрофильной гимназии продолжается 3-й республиканский смотр-конкурс муниципальных творческих лабораторий молодых педагогов «Учительская осень». 10 команд представляют районы и Элисту. Форум проводится министерством образования и науки Калмыкии и региональным комитетом профсоюза работников народного образования и науки России.



Впервые этот конкурс провели в 2011-м году. Тогда победителем стала команда элистинских педагогов. В 2014-м – лучшими стали ики-бурульцы.



Смотр-конкурс - это прежде всего выявление и поощрение наиболее активно функционирующих муниципальных творческих лабораторий, активизация профессионального конкурсного движения молодых педагогов республики, создание условий раскрытия их творческого потенциала, говорят организаторы.



Предусмотрено два тура. Сначала участники рассказали о своей педагогической миссии, своих идеях, инновационных методах обучения. А затем в испытании «Классный час» молодым педагогам предстоит продемонстрировать умение организовать воспитательную деятельность.



Это Ики-Бурульская команда они победители 2014-го года. Тогда равным не было им. Креативные решения и подходы, были видны сегодня с первого момента их выхода на сцену. Визитная карточка показала, насколько нелегок путь, на котором им предстоит еще не один десяток лет работать и творить. Сегодня они, как и прежде настроены на победу. Здесь не только помощь их группы поддержки, но и важную роль играет материально-техническая база, их учебного учреждения, которая как многие успели заметить обновлена. Использованные в работе их радиомикрофоны давали им большое преимущество.



А это Юстинская команда «Союз горячих сердец». Ее представляют учителя предметники. У Элены Батаевой за плечами уже 6 лет работы учителем биологии в Тотальской школе. Помимо уроков, старалась не пропускать репетиции по подготовке к смотру.



Александр Босханжиев возглавляет команду Юстинского района. Он самый опытный участник. Девять лет назад выпускник КалмГУ сделал свой выбор и теперь преподает историю в Цаганаманской школе. Именно он готовил их к конкурсу.



Команда октябрьского района уже становилась призером этого конкурса в 2011-м году. Тогда им удалось занять третье место. Сегодня, как и все участники, они тоже настроены, войти в тройку лидеров. Их составе, наверное, самый молодой педагог, у которого всего два месяца педагогического стажа. Это Надежда Шоволдаева. Она выпускница калмыцкого университета окончила биологический факультет. В первых дней активно участвует в жизни своей школы. Кстати она вернулась в родные пенаты. Когда –то она сама закончила Восходовскую школу, сегодня она не только педагог, но и капитан команды «Дримтим» Октярьского района.



Смотр-конкурс проходит в два тура. В первом участники продемонстрировали педагогическую миссию, идеи, новации. А в испытании под названием Классный час молодым педагогам предстоит показать как у них, получается, организовать воспитательную деятельность.



Этот конкурс проводится министерством образования и науки республики и калмыцким республиканским комитетом профсоюза работников народного образования и науки России. Учительская осень впервые проводилась в 2011-м году. По словам организаторов и самих участников- это прежде всего выявление и поощрение наиболее активно функционирующих муниципальных творческих лабораторий, активизации профессионального конкурсного движения молодых педагогов республики, создание условий раскрытия из творческого потенциала.



А самые лучшие практики будут поощрены - победителям и призерам вручат туристические путевки от профсоюзов. Так что у сегодняшних участников есть возможность после напряженной работы отдохнуть в компании своей лаборатории молодых педагогов. На базе Элистинской многопрофильной гимназии продолжается 3-й республиканский смотр-конкурс муниципальных творческих лабораторий молодых педагогов «Учительская осень». 10 команд представляют районы и Элисту. Форум проводится министерством образования и науки Калмыкии и региональным комитетом профсоюза работников народного образования и науки России.Впервые этот конкурс провели в 2011-м году. Тогда победителем стала команда элистинских педагогов. В 2014-м – лучшими стали ики-бурульцы.Смотр-конкурс - это прежде всего выявление и поощрение наиболее активно функционирующих муниципальных творческих лабораторий, активизация профессионального конкурсного движения молодых педагогов республики, создание условий раскрытия их творческого потенциала, говорят организаторы.Предусмотрено два тура. Сначала участники рассказали о своей педагогической миссии, своих идеях, инновационных методах обучения. А затем в испытании «Классный час» молодым педагогам предстоит продемонстрировать умение организовать воспитательную деятельность.Это Ики-Бурульская команда они победители 2014-го года. Тогда равным не было им. Креативные решения и подходы, были видны сегодня с первого момента их выхода на сцену. Визитная карточка показала, насколько нелегок путь, на котором им предстоит еще не один десяток лет работать и творить. Сегодня они, как и прежде настроены на победу. Здесь не только помощь их группы поддержки, но и важную роль играет материально-техническая база, их учебного учреждения, которая как многие успели заметить обновлена. Использованные в работе их радиомикрофоны давали им большое преимущество.А это Юстинская команда «Союз горячих сердец». Ее представляют учителя предметники. У Элены Батаевой за плечами уже 6 лет работы учителем биологии в Тотальской школе. Помимо уроков, старалась не пропускать репетиции по подготовке к смотру.Александр Босханжиев возглавляет команду Юстинского района. Он самый опытный участник. Девять лет назад выпускник КалмГУ сделал свой выбор и теперь преподает историю в Цаганаманской школе. Именно он готовил их к конкурсу.Команда октябрьского района уже становилась призером этого конкурса в 2011-м году. Тогда им удалось занять третье место. Сегодня, как и все участники, они тоже настроены, войти в тройку лидеров. Их составе, наверное, самый молодой педагог, у которого всего два месяца педагогического стажа. Это Надежда Шоволдаева. Она выпускница калмыцкого университета окончила биологический факультет. В первых дней активно участвует в жизни своей школы. Кстати она вернулась в родные пенаты. Когда –то она сама закончила Восходовскую школу, сегодня она не только педагог, но и капитан команды «Дримтим» Октярьского района.Смотр-конкурс проходит в два тура. В первом участники продемонстрировали педагогическую миссию, идеи, новации. А в испытании под названием Классный час молодым педагогам предстоит показать как у них, получается, организовать воспитательную деятельность.Этот конкурс проводится министерством образования и науки республики и калмыцким республиканским комитетом профсоюза работников народного образования и науки России. Учительская осень впервые проводилась в 2011-м году. По словам организаторов и самих участников- это прежде всего выявление и поощрение наиболее активно функционирующих муниципальных творческих лабораторий, активизации профессионального конкурсного движения молодых педагогов республики, создание условий раскрытия из творческого потенциала.А самые лучшие практики будут поощрены - победителям и призерам вручат туристические путевки от профсоюзов. Так что у сегодняшних участников есть возможность после напряженной работы отдохнуть в компании своей лаборатории молодых педагогов.



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