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Сегодня, 13:26

Калмыкия улучшит качество дорог


Калмыкия улучшит качество дорогВ этом году на условиях софинансирования Калмыкия претендует на получение федеральных денег в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это даст возможность существенно улучшить не только состояние городской сети, но и магистралей регионального значения. Будут приведены в порядок и сельские дороги.

В Приютненском районе освоено 22 миллиона рублей на ремонт дорог. На эти средства была отремонтирована одна из самых протяженных улиц Канукова. Здесь заменили более двух километров нового асфальтового покрытия. На Канукова расположено множество социальных объектов, в том числе здание суда, ГИБДД, школа и детский сад.

Также были отремонтированы два участка дорожного полотна по улице Советская общей протяженностью более семисот метров.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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