Правительство Калмыкии защитит права дольщиков

Правительством Калмыкии принимаются серьезные меры, в том числе на законодательном уровне, для обеспечения жильем тех, кто стал жертвой недобросовестных застройщиков. Нововведения позволят в корне изменить ситуацию. До конца года планируется завершить строительство трех многоквартирных домов. В регионе разработан план-график мероприятий по каждому объекту. Об этом в интервью «Вестям» рассказал Глава кабинета министров Калмыкии Игорь Зотов.



Интервью Председателя правительства Калмыкия Игоря Зотова смотрите в субботу в 8.40 на телеканале Россия. Правительством Калмыкии принимаются серьезные меры, в том числе на законодательном уровне, для обеспечения жильем тех, кто стал жертвой недобросовестных застройщиков. Нововведения позволят в корне изменить ситуацию. До конца года планируется завершить строительство трех многоквартирных домов. В регионе разработан план-график мероприятий по каждому объекту. Об этом в интервью «Вестям» рассказал Глава кабинета министров Калмыкии Игорь Зотов.Интервью Председателя правительства Калмыкия Игоря Зотова смотрите в субботу в 8.40 на телеканале Россия.



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