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Сегодня, 13:23

Калмыцкая делегация встретилась с руководством города Чэндэ


Калмыцкая делегация встретилась с руководством города ЧэндэПродолжается официальный визит делегации степной республики в Китай. Накануне члены кабинета министров Калмыкии, глава администрации Элисты, представители районов и предприниматели во главе с Алексеем Орловым встретились с руководством города Чэндэ, что находится в провинции Хэбэй. Стороны обсудили вопросы возможного взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Также гостей из Калмыкии пригласили на экскурсию. Они побывали в буддистском храмовом комплексе Путо-цзун-чэн в традиции тибетского ламаизма и посетила летнюю резиденцию китайских императоров династии Цин. Оба объекта являются историческими достопримечательностями Поднебесной и включены в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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