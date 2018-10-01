Представители Калмыкии примут участие в конкурсе управленцев

Сегодня завершается регистрация на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Он является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была организована по инициативе президента. Выявление и поддержка перспективных руководителей – такова главная цель конкурса. К этому моменту более восьмидесяти тысяч человек подали заявки. А среди тех, кто уже успел себя проявить в рамках проекта, есть и представители Калмыкии.



«Лидеры России» это не просто конкурс, выявляющий перспективных и амбициозных людей, способных руководить в самых разных сферах, будь то муниципальное управление, бизнес или, например, крупная государственная структура. Его главная задача – создать работающие социальные лифты для активных граждан. И как показал первый сезон проекта, она успешно решается. Более 70 участников уже назначены на самые разные должности: 2 губернатора, 3 заместителя министра, 2 руководителя в администрации президента, а еще 29 человек теперь занимают руководящие посты в регионах. О создании такой управленческой элиты, своеобразного кадрового резерва и говорил президент страны, инициировавший создание общей платформы «Россия – стана возможностей», которая включает в себя целый ряд подобных проектов, направленных на поиск и поддержку талантливых и активных граждан в возрасте от 7 до 55 лет.



Второй сезон Лидеров России стартовал 10 октября. И уже собрал более 80 тысяч заявок от потенциальных участников. Калмыкия занимает четвертое место в рейтинге активности регионов по южному федеральному округу. Кстати, в прошлом году представители степной республики показали неплохие результаты. В полуфинал конкурса прошли сразу семь управленцев. В Ростов-на-Дону их приехал поддержать глава республики Алексей Орлов.



100 финалистов и 1 миллион рублей каждому на оплату выбранной программы обучения. Кроме того, за каждым из них будет закреплен персональный наставник, из числа мощной управленческой когорты. Среди них министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава администрации президента Антон Вайно и многие другие. Дерзать и ничего не бояться, советует нынешним претендентам участник прошлого сезона Валерий Сохоров. Кстати, сам он по итогам конкурса решил совершенствовать свои управленческие навыки в Москве.



Участвовать во втором сезоне конкурса могут теперь не только жители России, но и других государств. При этом обязательным условием является владение русским языком и наличие управленческого стажа не менее 5 лет. Увеличились и возрастные рамки с 50 до 55 лет. А вот участникам младше 35-ти – достаточно двухлетнего опыта работы на руководящем посту. Подать заявку для участия можно до конца сегодняшнего дня. Финал состоится в марте 2019 года. Сегодня завершается регистрация на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Он является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была организована по инициативе президента. Выявление и поддержка перспективных руководителей – такова главная цель конкурса. К этому моменту более восьмидесяти тысяч человек подали заявки. А среди тех, кто уже успел себя проявить в рамках проекта, есть и представители Калмыкии.«Лидеры России» это не просто конкурс, выявляющий перспективных и амбициозных людей, способных руководить в самых разных сферах, будь то муниципальное управление, бизнес или, например, крупная государственная структура. Его главная задача – создать работающие социальные лифты для активных граждан. И как показал первый сезон проекта, она успешно решается. Более 70 участников уже назначены на самые разные должности: 2 губернатора, 3 заместителя министра, 2 руководителя в администрации президента, а еще 29 человек теперь занимают руководящие посты в регионах. О создании такой управленческой элиты, своеобразного кадрового резерва и говорил президент страны, инициировавший создание общей платформы «Россия – стана возможностей», которая включает в себя целый ряд подобных проектов, направленных на поиск и поддержку талантливых и активных граждан в возрасте от 7 до 55 лет.Второй сезон Лидеров России стартовал 10 октября. И уже собрал более 80 тысяч заявок от потенциальных участников. Калмыкия занимает четвертое место в рейтинге активности регионов по южному федеральному округу. Кстати, в прошлом году представители степной республики показали неплохие результаты. В полуфинал конкурса прошли сразу семь управленцев. В Ростов-на-Дону их приехал поддержать глава республики Алексей Орлов.100 финалистов и 1 миллион рублей каждому на оплату выбранной программы обучения. Кроме того, за каждым из них будет закреплен персональный наставник, из числа мощной управленческой когорты. Среди них министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава администрации президента Антон Вайно и многие другие. Дерзать и ничего не бояться, советует нынешним претендентам участник прошлого сезона Валерий Сохоров. Кстати, сам он по итогам конкурса решил совершенствовать свои управленческие навыки в Москве.Участвовать во втором сезоне конкурса могут теперь не только жители России, но и других государств. При этом обязательным условием является владение русским языком и наличие управленческого стажа не менее 5 лет. Увеличились и возрастные рамки с 50 до 55 лет. А вот участникам младше 35-ти – достаточно двухлетнего опыта работы на руководящем посту. Подать заявку для участия можно до конца сегодняшнего дня. Финал состоится в марте 2019 года.



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