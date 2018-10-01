В Элисте проводили призывников

Торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных Сил России состоялись сегодня у мемориального комплекса Вечный огонь. 29 молодых людей отправились к местам дислокации военных частей. По традиции их провожали не только родные и друзья, но и представители органов власти, общественных организаций. Священнослужители прочитали молитвы и провели необходимые обряды для благополучного прохождения срочной службы.



Новобранцы отправляются в Новочеркасск, Майкоп, Волгоград и другие города. В основном, юноши пополнят ряды железнодорожных войск и подразделений национальной гвардии. Торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных Сил России состоялись сегодня у мемориального комплекса Вечный огонь. 29 молодых людей отправились к местам дислокации военных частей. По традиции их провожали не только родные и друзья, но и представители органов власти, общественных организаций. Священнослужители прочитали молитвы и провели необходимые обряды для благополучного прохождения срочной службы.Новобранцы отправляются в Новочеркасск, Майкоп, Волгоград и другие города. В основном, юноши пополнят ряды железнодорожных войск и подразделений национальной гвардии.



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