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Сегодня, 12:49

Долги по капремонту взыщут через суд


Долги по капремонту взыщут через судЗадолженность населения Калмыкии за капремонт составляет более ста миллионов рублей. И эта цифра продолжает расти, причем некоторые и вовсе не собираются платить. Региональный оператор начал подавать исковые заявления в суд. Какие меры будут предприняты в отношении неплательщиков, выясняла Зоя Бармагнанова.

К сезону гроз и ливней в многоэтажке, которая расположена в первом микрорайоне, жильцы готовы. В доме - новая кровля. Сергей Куликов, проживает здесь почти 30 лет. «Все эти годы, делится мужчина, для верхних этажей дожди были настоящей проблемой». Сейчас о потеках и плесени можно забыть. Этот объект для сотрудников регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Элисте давно считается образцовым. Более 90 процентов жителей пятиэтажки исправно вносят плату.

В рамках реализации региональной программы в этом году в республике отремонтировали кровлю в 20-ти многоквартирных домах. В профильном министерстве очередь на проведение работ выстроена на годы вперед. Но есть проблема: платить жильцы не хотят. И хотя на капремонт ежегодно выделяется более 115 миллионов рублей. При этом задолженность населения Калмыкии за эту услугу составляет такую же сумму.

На счете регионального оператора - так называемый «общий котел», где находятся финансовые средства, которые будут направлены в будущем на ремонт многоквартирных домов. Но в регионе все больше собственников отказываются платить коммунальные взносы. Тариф с общей жилой площади собственника в многоквартирном доме, оснащенном лифтовым оборудованием, составляет 6 рублей 50 копеек с одного квадратного метра. «Оплатить за услугу придется в любом случае», говорят в региональном фонде капремонта. Это требования российского жилищного кодекса. При этом неплательщиков в Калмыкии – более 13 тысяч. И с каждым месяцем цифра растет.

От профилактических бесед толка нет, говорят специалисты. Поэтому региональный фонд начал подавать исковые заявления в суды. Только за 9 месяцев этого года в адрес неплательщиков было направлено свыше 16 тысяч досудебных уведомлений на общую сумму 176 миллионов рублей. Говорят, это единственный выход. Ведь страдают, прежде всего, сами жильцы. И те, которые исправно платят.

В октябре уведомления также будут разосланы неплательщикам в Элисте. «Забывчивым» гражданам, которые не платят взносы на капремонт, помимо долга придется заплатить и за судебные издержки. В большинстве случаев это происходит независимо от их согласия с вынесенным решением суда. То есть, судебные приставы спишут нужные суммы с банковских счетов и карт.



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